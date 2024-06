Lo strano caso di Tresignana: stesso cognome e numero di voti, si va al ballottaggio

Ferrara, 10 giugno 2024 – Perfetta parità tra i due candidati omonimi a Tresignana, comune del ferrarese nato dalla fusione di Tresigallo e Formignana.

Al termine dello scrutinio per le elezioni comunali emerge una situazione di stallo: Laura Perelli, sindaca uscente di centrosinistra, sostenuta dalla lista “Tresignana prima di tutto”, raccoglie lo stesso numero di consensi dell’omonimo Mirko Perelli, leader di “Tresignana cambia”, in orbita al centrodestra. In un primo momento quest’ultimo si era visto riconoscere un voto di scarto decisivo per la vittoria, ma alla luce degli ultimi aggiornamenti e riconteggi, il Ministero dell’Interno ha fatto un passo indietro e riconosciuto il perfetto ex aequo: 1.717 voti a testa per il 48,52%.

Molto distaccata, invece, Paola Marchi de “La voce di Tresignana” che ha racimolato 105 preferenze, per un un 2,97% complessivo. I suoi elettori saranno l’ago della bilancia al ballottaggio, previsto entro le prossime due settimane, necessario a sbloccare l’impasse di questo primo turno della tornata elettorale.