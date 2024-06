Risultati elezioni 2024 per il nuovo sindaco di Ferrara: lo spoglio in diretta

Ferrara, 10 giugno 2024 – Sale l’attesa per conoscere i risultati delle elezioni comunali 2024 a Ferrara dopo la chiusura delle urne, e quindi il nome del nuovo sindaco. Chi sarà? In questo articolo seguiamo lo spoglio delle amministrative in tempo reale. Mentre l’affluenza in Comune è stata piuttosto alta: il dato definitivo di ieri alle 23 è del 67,60%.

Tra gli sfidanti figura anche l’attuale primo cittadino Alan Fabbri, che si ripresenta per un secondo mandato con il sostegno di Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia-Noi Moderati, Ferrara al Centro, Udc e della sua lista ‘Alan Fabbri sindaco’.

A sfidarlo sono pronti Fabio Anselmo, che può contare sull’appoggio di ‘Anselmo Sindaco’, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione+Pri (patto per Ferrara) e ‘Sinistra unita per Anselmo’, I Civici; Anna Zonari, sostenuta ‘La Comune per Anna Zonari Sindaca’, +Ferrara in Europa e Psi, e Daniele Botti, per la lista ‘Ferrara Futura’.

I risultati delle elezioni comunali a Ferrara in tempo reale