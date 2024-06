Risultati elezioni comunali ad Argenta e Copparo: lo spoglio in diretta

Ferrara, 10 giugno 2024 – I residenti di Argenta e Copparo, oltre a Ferrara gli unici comuni da oltre 15mila abitanti della provincia a votare per il nuovo sindaco, sono in attesa di conoscere i risultati delle elezioni comunali 2024. Segui il nostro articolo per conoscere tutti gli aggiornamenti in diretta: chi saranno i nuovi sindaci?

A Copparo, Il sindaco uscente Fabrizio Pagnoni mira a prolungare la sua carica per un altro mandato, appoggiato da una coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista ‘Uniti per Copparo’. A sfidarlo una coalizione di centrosinistra, formata da Pd, Rinascita e Movimento 5 Stelle e capitanata da Enrico Bassi.

Ad Argenta, invece, il sindaco uscente Andrea Baldini ha annunciato la volontà di ricandidarsi, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle e le liste ‘Andrea Baldini Sindaco’, ‘Futurogreen’ e ‘Argenta Riformista’. A sfidarlo per la carica sono Gabriella Azzalli, sostenuta da Rinnovamento, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, Noi Moderati, Argenta in Movimento, e Rete Civica, e Laura Ferrua, scesa in campo con la lista civica ‘Alba Nuova’.

