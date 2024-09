Ferrara, 29 settembre 2024 – Daniele Garuti è il nuovo presidente della Provincia di Ferrara. È stato eletto con 175 voti validi, equivalenti a 52.592 voti ponderali (ogni voto valido va infatti moltiplicato per l’indice assegnato a ciascun Comune, secondo il rispettivo peso demografico), 18 sono state le schede bianche e 3 quelle nulle. Sui 329 aventi diritto si sono recati alle urne in 289 (87,8%), di cui in 196 hanno votato per la carica di presidente, mentre in 83 non hanno ritirato la scheda.

Chi è Daniele Garuti

Classe 1962, sindaco di Poggio Renatico confermato alle recenti amministrative del 9 e 10 giugno scorsi, Garuti era stato presentato dalla lista Terre Estensi (centrodestra) per le elezioni provinciali del 29 settembre come unico candidato alla carica di presidente della Provincia, visto che l’altra lista in corsa, Ferrara Insieme (centrosinistra), non aveva ufficializzato alcuna candidatura. Daniele Garuti succede a Gianni Michele Padovani, eletto alla guida dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense nel dicembre 2021. La scadenza naturale del suo mandato quadriennale avrebbe dovuto essere nel dicembre 2025, ma non essendo stato rieletto sindaco di Mesola nelle elezioni del giugno scorso, la sua carica è cessata in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, organo giunto al termine naturale del proprio mandato biennale.