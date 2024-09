Vincenzi aderisce a Forza Italia: "Noi a Bondeno al fianco di Saletti"

Marco Vincenzi, assessore ai lavori pubblici di Bondeno, eletto per sette legislature nel suo comune e per una volta a Ferrara, ha aderito a Forza Italia. Inizia il tesseramento in vista del congresso di gennaio dal quale uscirà il segretario comunale di Forza Italia. L’annuncio ufficiale è stato diffuso ieri dalla sala consigliare del Municipio dai vertici regionali e provinciali del partito, ovvero da Fabrizio Toselli segretario provinciale, Matteo Fornasini responsabile regionale dei dipartimenti e dall’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale, impossibilitata a essere presente perché impegnata sul territorio romagnolo per le alluvioni. "L’ingresso in Forza Italia al momento è una decisione esclusivamente individuale – chiarisce Vincenzi –. In consiglio Comunale io e il mio gruppo continueremo a rappresentare la ‘Lista Civica per Saletti’, onorando fino alla fine il mandato che ci è stato conferito dagli elettori".

C’è poi un annuncio che riguarda le amministrative a Bondeno del prossimo anno: "Continuerò a sostenere il sindaco Simone Saletti – ha detto Vincenzi – adesso e anche in futuro alle prossime elezioni". "Grande soddisfazione e ben venuti nella grande famiglia di Forza Italia a Marco Vincenzi e Michele Zambelli – ha detto Toselli – e a tutti quelli che arriveranno nei prossimi giorni. Perché FI sta intercettando l’interesse di diversi amministratori locali. Vogliamo tornare determinanti all’interno dell’area di centrodestra, mantenendo salde le alleanze con gli altri partiti della coalizione, portando avanti le nostre idee liberali e cattoliche".

Poi un appunto: "Marco lo conosco ormai da venticinque anni – ha aggiunto Toselli –. Da lui ho imparato tanto. E’ un amministratore preparato, vicino al territorio". Forza Italia, che prima non era presente a Bondeno e ora ha un assessore in giunta, alza la bandiera: "Siamo molto contenti di essere ora nella maggioranza a Bondeno – ha detto Toselli – e di sostenere l’attuale sindaco Saletti. Il nostro obiettivo è di continuare a crescere. Fino a questo momento non eravamo presenti sul territorio matildeo, ma da oggi con l’adesione di Marco diamo ufficialmente il via alla campagna tesseramenti a Bondeno. Vincenzi è sempre stato un nostro punto di riferimento". "Siamo un partito pratico e pragmatico che ama stare vicino alle persone – ha sottolineato Matteo Fornasini –. Mi fa piacere che il nostro partito continui ad essere attrattivo nei confronti degli amministratori locali".

Claudia Fortini