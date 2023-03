Allenamenti da domani Prati è stato convocato in nazionale under 20

Calma e sangue freddo. Sono queste le parole d’ordine in casa Spal in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per domani. Dopo il ko di Bolzano, mister Oddo ha concesso due giorni di riposo a Dickmann e compagni che si ritroveranno in via Copparo per tornare a lavorare all’inizio di una settimana che non culminerà con una gara di campionato. La serie B infatti si fermerà fino a sabato 1 aprile, quando i biancazzurri ospiteranno la Ternana al Mazza. Al centro sportivo Gibì Fabbri il tecnico pescarese proverà a lavorare soprattutto sulla testa della squadra, con la consapevolezza che per centrare l’obiettivo salvezza adesso servirà una vera e propria impresa. Alla ripresa degli allenamenti però l’allenatore non potrà contare su tutti i giocatori in organico. Oltre ai lungodegenti Valzania e Varnier, non ci saranno i nazionali Peda, Prati e Tunjov. Peda è stato selezionato dal tecnico della Polonia under 21 Probierz per il raduno che si svolgerà fino a martedì 28 marzo. In questo periodo la Nazionale polacca effettuerà due test amichevoli contro i pari età di Austria e Albania. Per Prati è arrivata la prima convocazione in azzurro, nella fattispecie in Nazionale italiana under 20. Il tecnico federale Nunziata infatti lo ha chiamato per lo stage in programma fino a lunedì prossimo, durante il quale gli azzurrini giocheranno le ultime due gare del Torneo 8 Nazioni, rispettivamente contro Norvegia e Germania. Tunjov è stato convocato nella Nazionale maggiore dell’Estonia dal commissario tecnico Haberli per il raduno in programma fino a martedì 28 marzo in vista dell’inizio della fase di qualificazione ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024. Convocazione in Nazionale maggiore anche per Dumbravanu, che da quando è tornato a Ferrara ha giocato un paio di gare nella Primavera biancazzurra. Il difensore classe 2001 è stato selezionato dal commissario tecnico della Moldavia Clescenco in vista delle qualificazioni a Euro 2024. Di fatto quindi Oddo avrà a disposizione i vari nazionali soltanto una manciata di giorni prima della gara contro la Ternana. s.m.