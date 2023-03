Bbox premiato come ’platinum sponsor’

La partita di domenica 19 marzo contro Mantova è stata l’occasione per assistere alla Milwaukee Dinelli Arena all’esibizione di Joelle, talento musicale reduce dall’esperienza di X Factor. La cantante originaria del rodigino si è esibita con il suo inedito ’Sopravvissuti’, emozionando tutti durante l’intervallo del match.

Nella medesima giornata anche BBox, storico sponsor della Benedetto XIV, è stato premiato dal presidente Gianni Fava con la targa dei platinum sponsor. A ritirare il riconoscimento Andrea Balboni, titolare dell’attività che da anni sostiene nonché fedele tifoso biancorosso.

La Tramec concluderà la sua regular season domenica prossima in trasferta a Chieti, per una partita che non avrà più nulla da dire per entrambi, dato che i punti non conteranno per la seconda fase.