Kleb Basket Ferrara, è finita: squadra ritirata dalla serie A

FERRARA-CIVIDALE CAMPIONATO SERIE A2 BASKET 2022-2023 ANDREW SMITH CONSOLA ANDY CLEAVES

Ferrara, 1 marzo 2023 – L'ultimo incontro non ha sortito gli effetti sperati e anche l'estremo tentativo di salvare il titolo di A2 del Kleb Basket Ferrara, facendogli terminare la stagione, è sfumato. Troppo compromessa la situazione da sanare da qui a fine stagione, per indurre città e imprenditori ad un salvataggio che sarebbe stato poi temporaneo, riproponendo problemi e difficoltà al termine della stagione corrente.

Sipario quindi, nel bel mezzo del campionato, con i giocatori lasciati liberi di accasarsi altrove, e i tifosi smarriti, delusi e arrabbiati. Per una piazza di grande tradizione cestistica come Ferrara è una brutta figura e una pessima immagine, mai verificatasi prima d'ora.

E già da domani l'imperativo è ripartire, anche se da un campionato probabilmente inferiore, con presupposti diversi e maggiori garanzie per il futuro. Cosa accadrà ora? Domani il presidente Marco Miozzi, silente in questi giorni, annuncerà l'addio e il ritiro del Kleb dal campionato. Seguiranno per settimane recriminazioni, rimpianti e polemiche. Ma il danno, ormai, è consumato.