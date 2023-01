La firma di Fetfatzidis Nainggolan, passi avanti La Mantia resta a Ferrara

Si apre oggi una settimana determinante per il mercato di riparazione della Spal, che ieri si è ufficialmente assicurata Giannis Fetfatzidis fino al 2024. È in uscita che finora il club biancazzurro è intervenuto in maniera più significativa, cedendo Salvatore Esposito allo Spezia, Mattia Finotto al Cosenza e gettando le basi per almeno altre due operazioni. Nelle prossime ore dovrebbero lasciare Ferrara pure Demba Thiam e Federico Proia, destinati rispettivamente al Pordenone e all’Ascoli. A Benevento si continua a considerare cosa fatta lo scambio con la Spal tra Daam Foulon e Alessandro Tripaldelli, entrambi terzini sinistri classe 1999. In realtà si tratta di una proposta della società sannita, che a queste condizioni il direttore tecnico Lupo non è disposto ad accettare. Ma attenzione, perché a fronte di un’offerta soddisfacente Tripaldelli potrebbe andarsene senza contropartite tecniche. Le notizie del giorno però sono altre due, e riguardano Radja Nainggolan e Andrea La Mantia. Ad una testata belga il Ninja ha confessato che gli piacerebbe tornare a Cagliari, ma in realtà la Spal continua a corteggiarlo e nelle ultime ore si sono registrati passi avanti piuttosto importanti. Il centravanti invece avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro, annunciando al club biancazzurro l’intenzione di restare a Ferrara. Ma non è tutto, perché il direttore sportivo Lupo sta sondando il terreno per Augustus Kargbo, seconda punta classe 1999 in forza al Crotone. Il 23enne della Sierra Leone piace molto alla Spal, che nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo. Nel frattempo, attenzione alla posizione di Emanuele Rao che mister De Rossi ha portato in panchina per sostituire l’indisponibile La Mantia. Si tratta di un attaccante di appena 16 anni (classe 2006), che ha attirato l’attenzione una serie di club di serie A. Rao è un punto fermo della Nazionale italiana under 17, con la quale sta effettuando uno stage di quattro giorni al centro tecnico federale di Coverciano. Ebbene, su di lui si stanno muovendo con decisione Atalanta, Fiorentina ed Empoli, pronte a contendersi il talento della squadra di Grieco. La Spal comunque non è disposta a fare sconti per l’attaccante cresciuto nel vivaio del Chievo, che per fortuna qualche mese fa la società biancazzurra ha messo sotto contratto fino al 2025.

Stefano Manfredini