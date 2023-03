Oggi la ripresa aspettando il Ninja Contiliano convince sempre di più

La Spal riprende oggi la preparazione in vista della prossima giornata di campionato, in programma sabato prossimo al Mazza contro la Ternana. Il test disputato sabato sul campo della Cremonese (terminato 2-2, con doppio vantaggio biancazzurro nel primo tempo e rimonta della squadra di Ballardini nella ripresa) ha fornito qualche indicazione positiva, a partire dalla prestazione di Contiliano che dopo il debutto positivo in serie B contro il Sudtirol sta dimostrando di poter restare a tempo indeterminato nella squadra di Oddo. È evidente che le residue speranze di centrare la salvezza non dipenderanno dal 18enne cresciuto nel vivaio di via Copparo, ma la sua presenza all’interno del gruppo è un segnale incoraggiante in un momento in cui in casa Spal regna il pessimismo cosmico.

A Cremona però è caduta l’ennesima tegola, sotto forma di infortunio di Arena. Il problema muscolare accusato dal difensore centrale deve ancora essere valutato attraverso gli esami strumentali, ma è chiaro che difficilmente sarà a disposizione alla ripresa del campionato. E considerando che Varnier resterà fuori probabilmente fino al termine della stagione, la speranza è di non perdere l’ex Monopoli – che mister Oddo considera un titolare – a lungo. Questi giorni saranno decisivi anche per capire se Nainggolan riuscirà a recuperare totalmente – e quindi mettersi a disposizione per la partita con la Ternana – oppure se ne riparlerà per la trasferta di Pasquetta a Benevento. Alla ripresa degli allenamenti mancheranno sicuramente i nazionali Prati, Peda e Tunjov che oggi disputeranno le ultime gare internazionali con le maglie di Italia under 20, Polonia under 21 ed Estonia. Dovrebbero quindi rientrare domani nella nostra città, in tempo utile per preparare nel dettaglio la sfida contro la squadra di Lucarelli, una gara che la Spal deve vincere ad ogni costo.