Reggina-Spal 0-1, decisivo un autogol di Gagliolo

REGGINA - SPAL Campionato Calcio Serie B 14.01.2023

Ferrara, 14 gennaio 2023 – È successo ancora. Dopo Parma, la Spal espugna anche Reggio Calabria confermando di trovarsi particolarmente a proprio agio in trasferta e soprattutto di possedere cuore e attributi, qualità determinanti per centrare l'obiettivo salvezza.

Come al Tardini, la squadra di De Rossi sfrutta al massimo un regalo dei padroni di casa – stavolta è un autogol di Gagliolo sugli sviluppi di un corner a fare la differenza – e poi resiste all'assalto degli amaranto. Se coi ducali i biancazzurri si erano limitati a difendersi, al Granillo – come richiesto da DDR alla viglia – Dickmann e compagni se la giocano alla pari fin dall'inizio. Certo, Alfonso è decisivo in almeno tre di circostanze, ma la vittoria è da considerarsi meritata.

O quantomeno il giusto premio per una Spal scesa in campo con una formazione inedita, condizionata da squalifiche, infortuni e giocatori in partenza. Avanti così.

Tabellino

REGGINA (4-3-3): Colombi 6; Bouah 6.5 (33' st Cicerelli sv), Camporese 5.5 (40' st Loiacono sv), Gagliolo 6, Di Chiara 6.5; Fabbian 6.5 (33' st Santander sv), Majer 6, Hernani 5.5; Ricci 5.5 (17' st Canotto 6), Menez 6, Rivas 6 (40' st Gori sv). In panchina: Aglietti, Contini, Giraudo, Liotti, Paura, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Inzaghi 5.5.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso 7.5; Peda 6, Varnier 6 (34' st Arena sv), Dalle Mura 6.5; Dickmann 6 (34' st Fiordaliso sv), Valzania 6, Prati 6.5 (28' st Rauti sv), Celia 6.5; Maistro 6.5 (34' st Zuculini sv), Zanellato 6.5; Rabbi 6.5 (17' st La Mantia 6). In panchina: Pomini, Finotto, Almici, Oulam, Tunjov, Deme, Imputato. Allenatore: De Rossi 6.5.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 5.5. RETI: 20' st aut. Gagliolo.

NOTE: sole a tratti, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.505, di cui 87 ospiti. Ammoniti: Dalle Mura, Ricci, Prati, Zuculini (dalla panchina), Camporese, Canotto, Menez. Angoli: 8-2. Recupero: 3'; 6'.