Spal Ascoli 1-1, si divide la posta in palio al Mazza

Spal-Ascoli 1-1

Ferrara, 21 gennaio 2023 – Spal e Ascoli si dividono la posta in palio al Mazza, al termine di una gara carica di rimpianti per la squadra di De Rossi. I biancazzurri passano in vantaggio con Dickmann (destro da posizione defilata che sorprende Leali), poi vengono raggiunti da Adjapong (dormita della difesa biancazzurra su cross di Falasco), ma prima dell'intervallo il Picchio resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Giovane per fallo su Valzania.

Sembra la svolta della partita, ma come accaduto contro Cittadella e Modena la Spal non riesce a sfruttare l'uomo in più. Nella ripresa le emozioni arrivano nel finale, col palo di Lungoyi dell'Ascoli e la traversa di Rauti della Spal. Per Dickmann e compagni è il secondo risultato utile di fila, ma il pareggio coi bianconeri ha il sapore amaro dell'occasione sprecata.

Il tabellino

SPAL (3-4-2-1): Alfonso 6; Peda 6, Meccariello 5.5, Dalle Mura 6 (37' st Varnier sv), Dickman 7 (28' st Rauti 5), Zanellato 6, Prati 5.5 (19' st Tunjov 6) Celia 5.5 (28' st Tripaldelli 5); Valzani 5.5, Maistro 5.5 (37' st Rabbi sv); Moncini 5. In panchina: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Murgia, Abou, Rao. Allenatore: De Rossi 5. ASCOLI (3-5-2): Leali 5; Simic 6, Botteghin, 6, Quaranta 5.5; Adjapong 7, Collocolo 5.5. Falzerano 5 (19' st Buchel 6), Giovane 4.5, Falasco 6; Dionisi 5.5 (13' st Mendes 5.5), Gondo 5 (19' st Lungoyi 5.5). In panchina: Bolletta, Guarna, Ciciretti, Donati, Giordano, Eramo, Franzolini, Tavcar, Re. Allenatore: Bucchi 6. ARBITRO: Ghersini di Genova 6.

RETI: 16' pt Dickmann, 41' pt Adjapong.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni, Spettatori 6.671, di cui 293 ospiti. Espulso Giovane al 44' pt per fallo su Valzania. Ammoniti: Prati, Quaranta, Buchel, Lungoyi. Angoli: 6-7. Recupero: 2'; 6'.