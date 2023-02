Spal, Kargbo sfuma in volata. Brazao in porta

Il mercato di riparazione della Spal si chiude con un bilancio di quattro acquisti e altrettante cessioni. Come al solito, l’ultimo giorno di trattative si è sviluppato in maniera frenetica, col club biancazzurro che dopo aver messo a segno il colpo Radja Nainggolan non è riuscito a concretizzare l’operazione col Crotone per Augustus Kargbo. Ma c’è un giallo, perché il direttore tecnico Lupo aveva raggiunto un’intesa totale con la società calabrese, però a quanto pare al momento di depositare il contratto si è verificato un problema tecnico al sistema che ha fatto saltare clamorosamente il trasferimento. Incredibile ma vero, perché la Spal aveva vinto il braccio di ferro col Crotone assicurandosi l’attaccante della Sierra Leone in prestito con diritto di riscatto, ma tutto è improvvisamente sfumato sul filo di lana. Mister De Rossi aveva già pregustato la possibilità di aggiungere al proprio parco attaccanti un giocatore come Kargbo, che possiede caratteristiche che mancano agli atleti attualmente in organico.

Invece si dovrà accontentare della conferma di Nicola Rauti, rimasto a Ferrara e chiamato – assieme a Simone Rabbi – a dare il cambio al Ninja e a Giannis Fetfatzidis. Nel corso della giornata si era anche parlato della possibilità di effettuare uno scambio di prestiti piuttosto affascinante con l’Ascoli, che avrebbe portato Soufian Bidaoui a Ferrara e Fabio Maistro al Picchio. Alla fine però non se n’è fatto nulla, e l’attaccante marocchino si è trasferito a Frosinone, dove lotterà per la serie A agli ordini di mister Grosso.

Non si è verificato alcun colpo di scena in uscita, con Alessandro Tripaldelli e Andrea La Mantia che nonostante le richieste pervenute in via Copparo proseguiranno la stagione in biancazzurro. Dopo essere stato a lungo ad un passo dal Pordenone finalmente Demba Thiam ha trovato una sistemazione: nell’ultimo giorno di mercato si è accasato in prestito secco al Foggia in serie C. A quel punto, la Spal non ha perso tempo ingaggiando immediatamente un portiere. Il nuovo vice di Enrico Alfonso è Gabriel Brazao, 22enne brasiliano arrivato a titolo temporaneo dall’Inter. Si tratta di un estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, arrivato in Italia nel gennaio del 2019 per indossare la maglia del Parma. All’inizio della stagione 2019-20 poi l’Inter lo ha girato in prestito all’Albacete Balompié e in quella successiva al Real Oviedo (sempre in seconda serie spagnola) collezionando complessivamente 10 gettoni. Brazao ha all’attivo diverse presenze con le nazionali giovanili del Brasile, ma negli anni ha dovuto fare i conti con un paio di gravi infortuni alle ginocchia che lo hanno costretto a restare a lungo ai box. Infine, la Spal ha riportato a casa Daniel Dumbravanu, difensore moldavo classe 2001 che ha giocato la prima parte di stagione nell’Apoel Nicosia senza giocare nemmeno una volta.

