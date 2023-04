Sport e inclusione uniti per ricordare Fabio Falchetti

Tutto pronto per la quarta edizione di ‘Sport Is LiveLife, Giornata di Sport e inclusione sociale ricordando Fabio Falchetti’. E’ in programma sabato 29 in piazza Ariostea, organizzata dal CASP Centro Avviamento allo Sport Paralimpico con il supporto organizzativo del Comitato Italiano Paralimpico delegazione di Ferrara e della Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d.. Alla presentazione sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Francesco Giuseppe Alberti, delegato CIP di Ferrara, Mauro Borghi, presidente CASP Ferrara, Davide Conti, in rappresentanza del Panathlon Club, Vanni Falchetti, promotore della manifestazione in ricordo del figlio Fabio e Mirko Rimessi, coordinatore organizzativo Pgf Asd. "Un evento – ha sottolineato l’assessore Maggi – che voglio ricordare con diversi livelli d’importanza in campo: lo sport in quanto tale; sport e disabilità. Come padre, prima che assessore, voglio ringraziare in particolare Vanni Falchetti, padre di Fabio, qui con noi, oggi, perché il suo impegno da anni a tener vivo il ricordo del figlio consente a tanti giovani e coetanei di poter vivere una giornata diversa e sperimentare adeguate attività sportive".

Il programma inizierà dalle 10 alle 12.30, rivolto principalmente alle scolaresche e il pomeriggio dalle 15 alle 19 al pubblico. Annunciati gli atleti paralimpici Federico Mancarella (Bronzo Paralimpico di Paracanoa a Tokyo 2020, Argento Mondiale e Campione d’Europa), Eleonora Sarti (Nazionale Paralimpica nel tiro con l’arco a Rio 2016 e campionessa mondiale nella stessa disciplina), Karim Gouda (Campione Europeo giovanile di nuoto paralimpico). Le società sportive presenti Canoa Club Ferrara A.s.d., Centro Universitario Sportivo di Ferrara, IN.DA.CO integrazione danza comunicazione A.s.d., A.s.d. Compagnia arcieri e balestrieri Filippo Degli Ariosti, A.s.d. Arcieri Balestrieri Cento, Format Ferrara A.s.d., Casa e Lavoro A.p.s., Ass. Club Integriamoci, Bocciofila La Ferrarese Circolo A.s.d., A.s.d. 4 Torri 1947, U.s.d. ACLI San Luca e San Giorgio, A.s.d. Ariosto Pallamano Ferrara, A.s.d. C.S.R. Ju Jitsu Italia Sez. di Ferrara, Deva Wall A.s.d. e P.s., A.s.d. Scuola Basket Ferrara, Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d., S.s.d. Acqua Time S.r.l., Oltre Mare S.s.d. a r.l.

Mario Tosatti