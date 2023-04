Tramec, missione impossibile a casa Sacchetti

Dopo una "settimana traumatica" arriva Cantù, avversaria questa sera della Tramec a Desio (palla due ore 20.30 al Pala Fit Line). L’ha definita così alla vigilia coach Mecacci, riassumendo le tante difficoltà incontrate dalla Tramec negli ultimi giorni, che hanno trascinato con sé anche il pesante infortunio a Toscano (che ne avrà almeno per tre settimane a causa di una lesione al bicipite femorale) e quello occorso a Yan Moreno (contrattura), con quest’ultimo che resta in forte dubbio per la gara di stasera.

A questi va poi sommata l’influenza di Berti, col lungo padovano utilizzato col contagocce negli scorsi allenamenti e che va ad allungare la lista dei giocatori non al top della condizione. Tradotto: se questo non è il peggior momento della stagione della Benedetto, ci si va comunque molto vicini. A rendere ancor più complicato il tutto, c’è la trasferta in Brianza, contro una delle corazzate dell’intera A2, reduce dal blitz di domenica scorsa al PalaCarrara (vittoria 65-60 su Pistoia) e affamata di punti per inseguire la vetta del girone giallo.

Per Cantù sarà l’occasione giusta per riscattare il ko di appena 27 giorni fa nella semifinale di Coppa Italia, con la Tramec (senza Moreno) a giganteggiare a Busto Arsizio trascinata da una prestazione monstre di Tomassini, in una serata memorabile per i 200 cuori centesi giunti alla E-Work Arena a spingere i biancorossi verso la prima finale della loro storia. Emozioni raccolte nell’archivio di una stagione vissuta ai confini del paradiso, che necessita però di essere alimentata al meglio in vista dei playoff.

A partire da stasera, dove lucidità e solidità dovranno essere le parole chiave per essere competitivi e restare allacciati il più possibile al match, resistendo alle spallate della squadra di Sacchetti, che farà di tutto per indirizzare fin da subito la partita, sfruttando anche il proprio fattore campo.

Tante le bocche da fuoco da dover limitare, a partire dal serbo Stefan Nikolic, il migliore dei suoi per punti segnati in stagione regolare (15.8), glassati da 5.4 rimbalzi e 2 assist a partita. Sotto canestro c’è l’ex Fortitudo e Virtus Roma Dario Hunt: per il nativo di Colorado Springs 12.2 punti e 7.2 rimbalzi di media in 24 gare di campionato. Il pacchetto di italiani è di assoluta esperienza e qualità, ed è guidato da Filippo Baldi Rossi (11.7 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), con lui l’ex Trieste Da Ros (4.5 punti e 4.8 rimbalzi), e i toscani Bucarelli (9.5 punti e 3.3 rimbalzi) e Stefanelli (7.8 punti).

In cabina di regia, il croato Roko Rogic (12 punti e 5 assist), che completa il roster assieme a Giovanni Severini (6.3 punti) e al classe 2003 Nicola Berdini (5.3 punti).

Giovanni Poggi