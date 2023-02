Venezia Spal 2-1: è la terza sconfitta di fila

Venezia Spal, un momento della partita

Ferrara, 11 febbraio 2023 – La Spal cola a picco a Venezia, rimediando la terza sconfitta di fila in uno scontro diretto molto importante nella lotta per non retrocedere.

E in attesa della gara del fanalino Cosenza i biancazzurri si ritrovano in solitudine al terzultimo posto della classifica che significa discesa negli inferi della serie C senza passare per i playout.

Una situazione estremamente complicata, che al momento mister De Rossi non sembra in grado di risolvere.

Allo stadio Penzo, davanti a quasi mille spallini, la Spal di fatto regala l'intero primo tempo alla squadra di Vanoli che passa in vantaggio con un diagonale di Tessmann e raddoppia con Pierini sfruttando un pasticcio di Dalle Mura e Alfonso. Nella ripresa gli arancioneroverdi colpiscono un palo clamoroso con Pohjianpalo, poi al primo tiro in porta i biancazzurri accorciano le distanze con un bel colpo di testa di Dickmann. La Spal ci prova generosamente, ma non basta. È il Venezia a fare bottino pieno, e per i biancazzurri ora sono guai seri.