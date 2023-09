Alluvione, il commissario Figliuolo in visita a Dovadola, Modigliana e Tredozio: “Arriveranno i soldi per i danni causati dalle frane”

Forlì, 31 agosto 2023 – "Arriveranno i 4 milioni necessari per riparare i danni causati dalle frane”, queste le prime parole del sindaco di Dovadola Francesco Tassinari in seguito alla visita e alla consultazione con il commissario Francesco Paolo Figliuolo, che avrebbe dato il via libera per l’inizio dei lavori. In precedenza Figliuolo aveva fatto un punto stampa a Bologna sui risarcimenti per l’alluvione.

La visita del generale Figliuolo a Dovadola

"Dovadola è stata inserita nel perimetro di quelle che sono le urgenze causate dall’alluvione – rassicura Figliuolo – e l’ordinanza vedrà la luce tra una decina di giorni. Le risorse che verranno messe a disposizione per l’emergenza ammonteranno a oltre 448 milioni di euro, che comprendono già i 4 milioni destinati alla frana delle Trove, e serviranno a garantire la tutela pubblica ma anche privata, date le abitazioni ai margini della frana”.

"Vista l’imminente uscita dell’ordinanza, in un mese potremmo iniziare ad affidare gli incarichi allo studio e iniziare i primi lavori di urgenza e di sgombro sotto la frana, prima che arrivi l’inverno – spiega Tassinari -. Le tempistiche dei lavori dipenderanno anche dalla disponibilità delle ditte impegnate nel nostro territorio. La priorità rimane mettere in sicurezza i cittadini nel minor tempo possibile”.

Il commissario Figliuolo oltre a Dovadola, è stato in visita anche a Modigliana, percorrendo il monte Trebbio: uno dei luoghi simbolo dei danni del maltempo, in cui si sono aperte delle voragini che hanno diviso il territorio. Ancora oggi il Trebbio è collegato solo da un by pass provvisorio con una strada sterrata costruita a valle di quella crollata, su cui è necessario intervenire al più presto per un collegamento in grado di superare i mesi invernali, in vista degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza.

Dopo la visita a Modigliana e l’incontro in municipio con i consiglieri comunali, i rappresentanti delle imprese e delle associazioni economiche, dei vigili del fuoco, di Pro loco e Protezione civile, Figliuolo si ha concluso la sua visita a Tredozio.