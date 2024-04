Angela e il tumore al cervello: "Malata, servono cure. Cerchiamo i fondi"

Forlì, 4 aprile 2024 – L’unione fa la forza. È proprio questo il motto che ha dato vita a una raccolta fondi per aiutare Angela Ellis, 58 anni, americana ma romagnola d’adozione, colpita da un tumore al cervello giudicato inoperabile. Angela considera Forlì la sua seconda casa: ha, infatti, vissuto in città dal 1990 al 2002, dedicando molti anni della sua vita all’insegnamento dell’inglese nelle scuole medie e superiori e all’Università degli adulti. Il suo impegno nel campo dell’istruzione ha incrociato il cammino di molti studenti, instaurando amicizie indissolubili.

Dopo la separazione dal marito, Marco Viroli, attuale direttore artistico della Fabbrica delle Candele, Angela è tornata a Los Angeles dove ha continuato a seguire la sua vocazione da educatrice aprendo due scuole dell’infanzia. Tra gli amici di sempre anche il forlivese Luigi Gorza, che ancora, dopo tanti anni, mantiene i contatti con Angela: "Si trova a dover affrontare una sfida senza precedenti: le cure tradizionali, chemioterapia e radioterapia, non sono state efficaci. Ora deve affidarsi a un trattamento sperimentale che negli Stati Uniti – a differenza dell’Italia – comporta costi ingenti e non coperti dalle assicurazioni mediche". Per far fronte alle enormi spese sanitarie, l’attuale marito Richard Danielson e la loro figlia Julia di 17 anni, hanno aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe (è possibile donare qui).

Nel video di presentazione il compagno racconta il terribile momento della scoperta del tumore: "Quando si è sentita male l’ho portata al pronto soccorso dove le hanno fatto una biopsia cerebrale. Per dodici giorni sono stato al suo capezzale finché non abbiamo ricevuto il verdetto di neoplasia. Esiste una immunoterapia chiamata Car T Nk che offre risultati promettenti ma l’assicurazione non copre questo trattamento. Finanziariamente siamo distrutti". Il marito conclude il video, commosso, pregando gli utenti di aiutarli a proseguire le cure attraverso una piccola offerta.

La solidarietà non ha confini e anche dalla Romagna l’ex marito Viroli e gli amici storici si sono subito attivati promuovendo la raccolta fondi. Sono già stati donati più di 88mila dollari su un totale di oltre 115mila. L’obiettivo però non è stato ancora raggiunto.

“Angela pur essendo tornata nel suo Paese d’origine da più di vent’anni – continua Gorza – ogni estate trascorre alcuni mesi di vacanza a Valverde di Cesenatico nella casa di famiglia. La sua storia è una testimonianza di come le radici possano estendersi oltre i confini geografici e creare legami indissolubili con la terra e le persone. Contribuire alla raccolta fondi significa non solo aiutarla a curarsi ma anche dimostrare che nei momenti bui l’umanità può brillare con gesti di grande solidarietà".