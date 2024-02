Serata da incubo per una coppia di anziani: restano chiusi al cimitero al buio e sotto la pioggia

Forlì, 25 febbraio 2024 – Serata da incubo per due anziani, come nei migliori film horror vanno al cimitero a portare i fiori ai propri defunti, ma al momento di andare via si rendono conto di essere rimasti chiusi dentro.

Al buio e sotto la pioggia, i due 80enni senza perdersi d’animo: intorno alle 17.20 hanno dato l’allarme chiamando la polizia che li ha raggiunti al cimitero in via Cà Bagnoli, quartiere Villarotta.

Giunti sul posto i poliziotti hanno subito rintracciato i due anziani che hanno riferito agli agenti di aver provato a utilizzare, senza successo, il pulsante interno di apertura. Col passare dei minuti cominciavano a calare le tenebre e iniziava a piovere.

A quel punto gli agenti, prima che le condizioni meteoroogiche avverse e il buio rendessero l’operazione più complicata, sono entrati in azione. Hanno reperito due scale e con non poca fatica, sono riusciti a far oltrepassare ai due anziani un muretto di cinta alto all’incirca due metri e mezzo.

Rimasti chiusi per quasi un’ora, i due 80enni hanno ringraziato gli agenti per l’intervento. In seguito è stato attivato un tecnico per sistemare l’impianto elettrico di apertura di emergenza del cancello.