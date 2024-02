Arnautovic fa ricco un forlivese: vinti quasi 50mila euro con una schedina

Forlì, 22 febbraio 2024 – Il gol di Marko Arnautovic non ha regalato solo la vittoria all’Inter contro l’Atletico Madrid, ma anche a un 52enne di Forlì.

Il misterioso calciofilo con 2,15 euro puntati in una schedina, ha vinto quasi 50mila euro. A sorprendere è stata la difficoltà del pronostico azzeccato, con l’uomo che ha azzeccato ben 16 partite con quindici “fisse” ed una sola doppia chance (su Cittadella – Parma).

E pensare che la giocata per il 52enne era iniziata già con alcune partite del 5 febbraio, tra Serie A, Premier League inglese e coppe. A sancire la super-vincita è stato però solo il successo casalingo dei nerazzurri contro l’Atletico Madrid nell’ottavo di Champions. Il fortunato giocatore, infatti, era arrivato a martedì sera con tutti gli altri quindici pronostici centrati: la rete di Arnautovic a 10 minuti dalla fine gli ha permesso di brindare.

La partita più difficile da indovinare, in base alle quote, era la vittoria del Manchester United sul campo dell’Aston Villa. Di più: il giocatore, a parte la “doppia” della partita di Cittadella, non ha mai giocato il segno “X” del pareggio, ma solo i segni “1” o “2”.

Grazie alla quota moltiplicatore di 13.707.66, il valore esatto della vincita è stato di € 49.072,16.