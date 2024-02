Super vincita al Lotto, con 3 euro ne porta a casa 125 mila

Mondolfo (Pesaro Urbino), 19 febbraio 2024 – Vincita al Lotto di 124.750 euro in una ricevitoria di Mondolfo. La notizia del “colpo” si è diffusa questa mattina e riguarda l’ultimo concorso del gioco, quello di sabato 17 febbraio. Il fortunato scommettitore” ha puntato quattro numeri sulla ruota di Genova: 54, 57, 61 e 80 e li ha presi tutti, realizzando una quaterna, 4 terni e 6 ambi, che con soli 3 euro gli hanno fruttato la cospicua somma, che verrà diminuita da una detrazione alla fonte dell8%, per cui si metterà in tasca 114.770 euro. Considerato l’”investimento” di appena 3 euro, non ha di che lamentarsi.

La vincita in questione è la più alta registrata in Italia nelle estrazioni di sabato, seguita dai 45mila euro racimolati a Sesto San Giovanni (MI) con un terno e dai 22.500 centrati a Livorno. Un concorso quello del 17 febbraio che ha distribuito complessivamente premi per 5,2 milioni, portando il totale da inizio anno a più di 171milioni. A Mondofo, intanto, è partita la caccia per individuare la ricevitoria in cui è stata giocata la fortunata schedina e, soprattutto, per cercare di scoprire il giocatore baciato dalla dea bendata. Al momento non si conoscono né l’una né, tanto meno, l’altro. Sandro Franceschetti