’Terre e Immagini’, due vallate allo specchio: "Dieci appuntamenti per conoscerci meglio"

Dieci appuntamenti in cinque diversi comuni della Valcesano e della Valmetauro, tra musica, storie, teatro e altre forme artistiche, a partire da domani per proseguire fino al 26 agosto. Presentata ieri mattina a Monte Porzio l’edizione n. 11 di ‘Terre e Immagini – Racconti di uomini e atmosfere’, nata da un’idea di Fabio Brunetti dell’associazione I Fanigiulesi, che ne cura la direzione artistica sin dagli esordi. Una rassegna di varie espressioni d’arte, che il primo anno si è svolta interamente a San Costanzo e che poi ha via via allargato i propri confini, tanto da coinvolgere da due anni cinque diversi comuni, che ospiteranno, come detto, le 10 tappe totali dell’iniziativa: Fratte Rosa, Monte Porzio, San Costanzo, Terre Roveresche e Isola del Piano. Accanto a Brunetti, presenti ieri alla conferenza di presentazione il sindaco di casa Marco Moscatelli con la consigliera con delega alla cultura Ombretta Ghironzi, il primo cittadino di Fratte Rosa Marzio Massi e il vicesindaco di Terre Roveresche Claudio Patregnani.

"L’Italia è il paese dei mille campanili, dei mille dialetti, delle mille storie e delle mille culture – ha detto il direttore artistico -. Lo scopo degli incontri e degli spettacoli che proponiamo è cercare di conoscerli meglio. Realtà vicine o lontane da noi che vengono a raccontarsi con musica, storie, teatro e altre forme espressive. Conoscerci per capirci". Da parte loro egli amministratori presenti hanno elogiato questa manifestazione itinerante, frutto della collaborazione fra enti locali diversi e importante vetrina per un territorio ancora troppo poco noto.

Domani alle 21,15 l’appuntamento di esordio si svolgerà a Castelvecchio di Monte Porzio, in piazza XXIV Maggio con lo spettacolo musicale di Nicola Gaggi e Marco di Meo dal titolo ‘Tienimi che ti tengo’. Ingresso libero, come per tutti gli altri eventi della rassegna. Che proseguirà il 10 luglio a Fratte Rosa in piazza San Giorgio con una rappresentazione teatrale e il 12 a Orciano con la ‘Ciap’istess Band’ e la sua esibizione ‘La banda dell’Ortiga’. Programma completo sui siti dei 5 comuni.

Sandro Franceschetti