Cadono ’Montagne di neve’. Momenti di bellezza fuori stagione

Cultura, cinema, musica e riflessioni si uniscono in un proposta culturale di livello e non turistica. Sei appuntamenti per la nuova rassegna ‘Montagne di neve’, che ha l’obiettivo di creare momenti di bellezza fuori stagione, attraverso parole e visioni di mondi differenti. La kermesse avrà come protagonisti artisti del calibro di Drusilla Foer, ‘Pif’, il critico Paolo Mereghetti, Federico Buffa, la cantautrice Meg – già voce dei ‘99 Posse’ – Matteo Lancini e la compagnia ‘Dewey Dell’. Montagne di neve è promossa dall’assessorato alla cultura di Longiano e dalla start up ‘Approdi’, in collaborazione con la fondazione Tito Balestra e Falegnameria cocktail bar. "Volevamo creare – spiega Sergio Canneto, coordinatore di Approdi – un cartellone unico e differente. Ci sono tre esclusive regionali importanti, come Drusilla Foer, Meg e Pif con Mereghetti. Il nostro obiettivo è promuovere Longiano attraverso una proposta culturale di livello e mai banale".

Si parte lunedì alle 21 in piazza Malatestiana con un incontro inedito tra due protagonisti del cinema italiano: Paolo Mereghetti, critico e autore del celebre Dizionario, e il poliedrico Pif, regista, scrittore e attore. I due protagonisti daranno vita a un dialogo ironico sullo storico rapporto tra cinema e critica. "L’idea – racconta Mereghetti – è quella di stimolare il dialogo attraverso l’ironia. Vogliamo offrire una serata divertente, parlando di un performer sorprendente e bravissimo".

Il 7 luglio la psicologia è protagonista con Matteo Lancini e lo spettacolo ‘Chiamami adulto’. Lo psicoterapeuta porta in scena un racconto tratto dal suo libro omonimo, che offre uno spaccato sull’adolescenza e le sue sfide, ribaltando l’immaginario comune. Il 13 luglio tornano i suggestivi concerti all’alba. Per l’occasione in piazza Malatestiana ci sarà l’unica data in regione di Meg, cantautrice già voce dei 99 Posse. L’artista presenta ‘Trenta Meg’, esibizione intima per synth e voce che celebra i trent’anni di carriera. Al termine, colazione offerta in collaborazione con ‘Demetra, forno di paese’.

Le ultime ore di Lucio Dalla sono al centro di ‘Il futuro è tra mezz’ora, il nuovo spettacolo di Federico Buffa. Il cantastorie e noto opinionista sportivo il 19 luglio ripercorrerà la musica e l’anima dell’artista attraverso parole, immagini e suoni. Lo spettacolo è scritto da Luca Gnudi, collaboratore che trovò la salma di Dalla. Il 31 luglio altra esclusiva regionale, con Drusilla Foer in ‘Parla con Dru, chiacchiere e canzoni’. Si tratta di una sorta di intervista in cui Drusilla si racconta e finisce per svelarsi talvolta in modo inaspettato, ma sempre con il suo approccio lieve, ironico e brillante fra le domande del moderatore e del pubblico presente.

Chiude la rassegna la compagnia Dewey Dell, che il 28 agosto presenta uno show di danza e arti performative tra la piazza e il rifugio bellico di Longiano. Nei prossimi giorni verrà annunciata una data ad agosto, dedicata alle famiglie. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, a eccezione del concerto di Meg e dello spettacolo di Drusilla Foer, i cui biglietti sono già disponibili sul sito di Liveticket.