Erika Bravi ritrovata. Sta bene la forlivese scomparsa da Marsiglia nel luglio scorso

Forlì, 20 marzo 2024 – Erika Bravi sta bene. La forlivese 45enne, residente a Marsiglia, era letteralmente scomparsa lo scorso 25 luglio e la famiglia era disperata, perché aveva paura che qualcuno le avesse fatto del male.

È stata trovata ieri dalla polizia francese e la conferma viene data dal Comitato persone scomparse che si era interessato del caso. È in buona salute, ma non si è ancora messa in contatto con i genitori, che sono in attesa di sentirla.

La donna vive da tempo nella città nel sud della Francia, dopo aver seguito il marito di origine marocchina nel 2016. Con loro anche due figli: un ragazzo di 18 anni e uno di 12. Il divorzio della coppia, però un anno fa e la donna stava cercando casa. Il pomeriggio del 25 luglio Erika e il figlio maggiore si dovevano incontrare per visitare un appartamento. Ma dopo una lunga attesa, fino a sera, alla fermata del tram la mamma non si presenta. Il giovane poi torna a casa, dove c’è il fratellino. Quindi avvisa il padre: Erika è scomparsa.

In questi mesi di lei non si è saputo più nulla, anche perché il suo telefono risultava spento dalla mattina del 26 (e prima la donna non aveva mai risposto a messaggi o telefonate). Sono state ampie le ricerche della polizia francese, mentre Rita e Zelio, i genitori di Forlì della donna, sgomenti e preoccupati per la figlia, hanno lanciato appelli per il ritrovamento e contattato gli operatori del ‘Comitato scientifico ricerca scomparsi’, presieduto dalla sociologa e criminologa investigativa Maria Gaia Pensieri.