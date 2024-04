Escursionisti scoprono per caso una nuova specie di orchidea

Scoperta nel Parco nazionale una nuova orchidea. Si tratta una nuova specie, Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge (Barlia, Imantoglosso di Robert). Diffusa in buona parte d’Italia, è però molto rara al nord, rara in Emilia-Romagna e più frequente in Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna. Negli ultimi anni si sono susseguite diverse segnalazioni relative a micropopolazioni o ad individui singoli probabilmente ‘pionieri’. In Romagna è in espansione. "I vistosi colori e la fioritura molto precoce – precisano Antonio Pica e Paolo Laghi, autori dell’Atlante delle orchidee nel Parco – hanno catturato l’attenzione degli escursionisti Consuelo Onofri e Sergio Montanari, durante una passeggiata lungo i sentieri del Parco, a monte dell’invaso di Ridracoli. In seguito Giovanni Betti, Gloria Moretti e Francesco Savini hanno effettuato le verifiche sul campo. Il curioso ritrovamento è stato fotografato e pubblicato sui social, dove ha prontamente suscitato grande sorpresa tra gli appassionati. La scoperta all’interno dei confini dell’area protetta, oltre ad andare ad arricchire il patrimonio orchidologico del Parco (che sale a 51 specie), è di grande interesse fitogeografico e merita ulteriori indagini".

