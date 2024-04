Oltre 1.900 visitatori alla diga di Ridracoli: l’Appennino attira anche gli stranieri

Forlì, 2 aprile 2024 – Il meteo tra vento e pioggia battente ha rallentato il flusso di visitatori nella giornata di Pasquetta, e oltre a questo c’è stata un’altra ‘sorpresa’: ieri la tracimazione, iniziata mercoledì, si era esaurita. Ma dagli operatori turistici dell’Appennino arrivano comunque dati incoraggianti sull’andamento turistico del lungo fine settimana pasquale. Da Campigna a Ridracoli e a Santa Sofia le strutture ricettive hanno registrato in molti casi il tutto esaurito così come quelle della ristorazione.

Alcuni visitatori sul coronamento della diga nonostante la pioggia di ieri: il panorama merita comunque un selfie (foto Cristiano Frasca)

"Siamo contenti di questa prima partenza della stagione turistica – commentano Paolo e Rita allo Chalet Burraia –. Camere tutte prenotate e la cucina ha lavorato molto. Dopo le delusioni legate alla quasi totale mancanza della neve, un segnale incoraggiante". Sulla stessa lunghezza d’onda Maura e Giorgino, storici albergatori allo Scoiattolo di Campigna. Entusiasta Manuel Tassinari gestore del rinnovato Granduca Mountain Wellness Apartaments: "Siamo stati al completi da giovedì prima di Pasqua ma anche nei fine settimana precedenti. Il dato interessante è che circa il 60-70% dei clienti sono stranieri, tedeschi e americani in particolare, che hanno apprezzato i nostri servizi a partire dall’area wellness. Siamo partiti con il piede giusto".

Conferme positive anche per l’agriturismo Poderone dove Lorenzina e Nicola hanno registrato il tutto esaurito in una delle strutture simbolo dell’appennino tosco-romagnolo. Scendendo a Santa Sofia tutto esaurito al Vecchio Comune guest house, al b&b Cà Maina e all’agriturismo Pianconvento. "Peccato per il meteo che ha fortemente ridimensionato la grande e storica Fiera del Lunedì dell’Angelo dove arrivano da sempre migliaia di persone – precisano gli organizzatori – per la presenza del mercato ambulante e per le proposte gastronomiche e musicali".

Alla diga di Ridracoli da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile sono stati 1928 gli ingressi nonostante la pioggia e il forte vento di Pasquetta. In 263 hanno utilizzato il battello elettrico per il giro del lago (molte disdette causa il forte vento), mentre le aree di sosta camper e le case vacanza hanno registrato il tutto esaurito. Anche sotto la pioggia battente da Pasquetta in tanti sono arrivati dall’Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e anche dalla Puglia ad ammirare il ‘Gigante d’acqua della Romagna’, il lago e le foreste del Parco nazionale. "Siamo contenti, ma guardiamo comunque avanti per diversificare l’offerta in attesa che in maggio parta anche il servizio con le canoe", aggiunge Massimo Casadei, responsabile coop Atlantide.

È già operativo infatti il calendario degli eventi per il mese di aprile. Domenica 7 aprile alle 9,30 ‘Forest Bathing. Ascolta la foresta’. Sabato 13 alle 14.30 visita ai cunicoli della diga ‘Ai piedi del Gigante’, mentre domenica 14 tour guidato lungo il periplo del lago in e-bike. Si continua giovedì 25 con l’escursione ‘In Vinco Veritas’ sempre in e-bike, sempre il 25-26 apertura straordinaria di diga ed Idro dalle 9 alle 18. Il 26 alle 10 escursione guidata in e-bike ‘Di valle in valle’ e il 27 alle 14.30 nuovo appuntamento con le visite ai cunicoli. Si chiude il mese domenica 28 alle 9.30 con ‘Ascolta la foresta’.

Costi e prenotazioni:

ð 0543.917912.

Fino alla fine di agosto sarà in funzione anche il bus navetta tutte le domeniche e i festivi. In queste giornate non si potrà accedere alla diga in auto (ad esclusione dei mezzi con contrassegno per diversamente abili), ma parcheggiare nei pressi della biglietteria. I cani possono salire ma sono obbligatori guinzaglio e museruola o trasportino. Si possono anche caricare borse frigo, passeggini e altro.