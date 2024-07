Salpa ingegneria nautica a Forlì: "In arrivo i primi iscritti. Le sedi? Accanto all’Enav"

Forlì, 2 luglio 2024 – Soffia un nuovo vento al campus universitario di Forlì. Dall’anno accademico 2024-25 si apriranno le porte del neonato corso di laurea magistrale di Ingegneria nautica, tra i pochi in Italia, creato per rispondere alla richiesta di competenze di alto livello da parte dell’industria di settore. La ‘squadra’ che ha reso possibile l’avvio del corso vede capofila la Regione Emilia-Romagna, con gli assessori, Vincenzo Colla e Paola Salomoni, rispettivamente con delega allo sviluppo economico e alla ricerca, l’Università di Bologna, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la Camera di Commercio della Romagna, il Comune di Forlì e il colosso della nautica, la Ferretti Group. Ieri la presentazione ufficiale del corso.

“Il progetto – sottolinea l’assessore Colla – ha potuto contare su un finanziamento di quasi 7 milioni di euro. Questo intervento si inserisce nel solco tracciato dalla legge regionale pensata per attrarre e trattenere i talenti: persone qualificate che possono trovare in Regione uno spazio professionale, di ricerca o di alta formazione".

Il nuovo corso di laurea nasce a Forlì nel cuore della costa adriatica: "In Italia – spiega Claudio Melchiorri – si contano solo poche altre città con percorsi simili, Genova, La Spezia, Trieste e Napoli. Questa laurea predilige lo sviluppo di figure orientate verso la cantieristica di imbarcazioni di diporto di alto pregio".

Il corso si inserisce all’interno del polo ingegneristico forlivese già attivo in via Fontanelle e via Montaspro: "La nuova magistrale – illustra Alessandro Talamelli, referente del percorso di laurea – lavorerà in sinergia con Ingegneria meccanica e Aerospaziale. Verranno utilizzati laboratori, come il ‘Ciclope’ di Predappio, e si apriranno opportunità di tirocinio e inserimento lavorativo nelle aziende del territorio".

Per i prossimi anni si attendono una cinquantina di iscritti, in linea con le adesioni dei corsi di laurea magistrali simili in altre città. "Siamo orgogliosi di essere al fianco di questo nuovo progetto – sottolinea Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi – che coinvolge in prima persona alcune imprese di prestigio della zona". Il settore nautico è uno dei motori che spinge l’economia locale: "La Romagna – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio – conta 360 aziende che si occupano di costruzione e riparazione di navi con oltre 2.200 addetti. Il corso aumenterà l’attrattività della città e quindi anche la produzione delle aziende del territorio". L’iniziativa si inserisce in un connubio di intenti tra settore pubblico e privato.

Tra le aziende che hanno dato il via al progetto c’è la Ferretti Group, che ha stabilito la sua sede centrale proprio a Forlì: "Questa laurea magistrale – dichiara Andrea Brasini, direttore delle risorse umane della multinazionale – avrà una duplice funzione, quella di creare occupazione e di inserire figure con competenze adeguate ad affrontare le sfide della nautica per il futuro".

Dopo l’arrivo di Medicina e Chirurgia, si fanno passi da gigante all’interno del campus forlivese: "Il nostro obiettivo – conclude il sindaco, Gian Luca Zattini – è quello di diventare una città universitaria a tutti gli effetti. L’avvio del corso di Ingegneria nautica in soli due anni è un grande traguardo".