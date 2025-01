Laboratori creativi per i più piccoli con la disegnatrice Fuzzi

Un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte attraverso il gioco e la sperimentazione. Si tratta di ‘Papercut - IMMAGINA’, laboratorio di illustrazione - l’insegnante è Laura Fuzzi - pensato per creare momenti di divertimento in cui i bambini possono apprendere tecniche di intaglio di carta e di disegno. Guidati passo dopo passo, i partecipanti realizzeranno un quadro decorativo con il loro disegno; questa creazione potrà essere anche una piccola lampada notturna, perfetta per illuminare e decorare la propria cameretta. Il laboratorio si svolgerà presso Fabula Giochi e Storie, in viale dell’Appennino 112, Forlì, ed è suddiviso in 4 incontri: 12, 19, 26 febbraio e 5 marzo; bambini 5-7 anni: ore 17-18; 8-10 anni: 18.1519.15. Tutto il materiale necessario verrà fornito durante il laboratorio. Iscrizioni: 0543.542795 e 375.5152070.