Ospedale, nuovo edificio: ospiterà oncologia Irst, ostetricia e pediatria

Forlì, 16 marzo 2024 – Un importante cantiere sta per essere inaugurato all’ospedale Morgagni-Pierantoni dove stanno per prendere il via i lavori per la realizzazione di una palazzina di tre piani, con una superficie di circa 6.000 metri quadrati, adiacente e collegata al nuovo padiglione Morgagni. La struttura consentirà il trasferimento dal padiglione Vallisneri di Ostetricia (al piano terra), Pediatria (al piano I) e del reparto di Oncologia dell’Irst (al piano II).

L’intervento prevede un costo complessivo di circa 24 milioni di euro ed è finanziato, per quanto riguarda piano terra e primo piano, nell’ambito della linea di finanziamento ‘Ospedale Sicuro’ del PNC (Piano Nazionale Complementare agli interventi Pnrr), mentre il secondo piano è finanziato dall’Irst di Meldola. L’opera sarà completata entro il 2026. Con l’avvio del cantiere si renderanno necessarie, a partire dal 20 marzo, alcune modifiche della viabilità interna all’ospedale. In particolare, verrà istituito un senso unico di marcia dalla rampa di accesso al Pronto soccorso, lungo la via che costeggia il padiglione Morgagni verso il viale principale, e saranno predisposte nuove aree di sosta dedicate.

Ma ecco cosa cambia per i pazienti: i mezzi privati diretti al Pronto soccorso potranno accedere alla camera calda dalla rampa di accesso e uscire alla zona ‘ripristino ambulanze’, per poi sostare nel parcheggio prospiciente al Pronto soccorso. I pazienti non autosufficienti con necessità di effettuare dialisi, potranno accedere all’area barellieri dalla rampa di accesso al Pronto soccorso ed uscire verso il viale principale percorrendo il senso unico attiguo al padiglione Morgagni.

Tutti gli altri pazienti con necessità di effettuare dialisi ed autosufficienti potranno accedere dall’ingresso principale all’area di sosta dedicata, di fronte al padiglione Vallisneri.

I mezzi di soccorso diretti al Pronto soccorso, invece, potranno accedere alla camera calda dalla rampa di accesso e uscire verso la zona ‘ripristino ambulanze’; le ambulanze dei trasporti secondari ed i mezzi delle forze dell’ordine potranno accedere dalla rampa di accesso, sostare negli appositi nuovi stalli dedicati, ed uscire verso il viale principale, percorrendo la via a senso unico attiguo al padiglione Morgagni; i mezzi dei fornitori e della logistica potranno accedere alla zona ‘ripristino ambulanze’ e ne usciranno attraverso la stessa rampa a doppio senso. L’avvio della costruzione della nuova palazzina fa seguito al completamento della prima fase dei lavori del Pronto Soccorso, realizzati con il finanziamento regionale di un milione di euro, grazie ai quali è stato possibile migliorare sia l’accessibilità esterna (allargamento rampe, nuova rampa per persone con disabilità e nuova camera calda), sia gli spazi interni del triage e per l’osservazione dei pazienti.