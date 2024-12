Portico il paese dei presepi: al via la 51ª rassegna natalizia

Sarà inaugurata domani a Portico la 51ª rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, visitabile giorno e notte e ad ingresso libero fino 12 gennaio 2025. Il programma ufficiale (meteo permettendo) prevede, fin dal mattino, la presenza nel centro storico delle bancarelle dei mercatini in mezzo ai presepi, mentre in via Roma, alle 12 aprirà anche lo stand gastronomico con alcune specialità locali per il pranzo. Alle 14.30 sfilata del Corpo bandistico locale per le vie del paese.

Un’altra curiosità per grandi e piccoli è il calesse trainato da cavalli dell’appassionato Giuseppe Ferrini di Rocca San Casciano, che durante i giorni festivi accompagnerà nel pomeriggio i visitatori in un suggestivo giro panoramico del paese.

Ma che cosa troveranno i visitatori, che a migliaia ogni anno arrivano da tutta la Romagna, dall’Emilia e da altre regioni? Di sicuro centinaia e centinaia di Natività lungo le strade, nelle piazze, nei luoghi pubblici e negli angoli più caratteristici del paese medievale di Dante e Beatrice. I presepi sono realizzati dai volontari della Pro loco e da vari abitanti negli stili e con i materiali più diversi: legno, sassi, carta pesta, materiali di riciclo.

È stato pubblicato anche in migliaia di copie un libretto-guida di 20 pagine, dal titolo ‘Portico di Romagna: il paese dei Presepi’, a cura della Pro loco, con il programma delle manifestazioni collaterali di ordine culturale, artistico e musicale, con spettacoli, laboratori per bambini e possibilità di assaggiare varie specialità della zona a cura del Chiosco di San Rocco: caldarroste, vin brulé, polenta, piadina fritta, tortelli alla lastra e dolci della tradizione.

Due le novità di quest’anno: una mostra dei presepi della maestra Rosanna Gazzotti (nelle scale sotto la torre dell’orologio), che iniziò ad esporre i presepi fuori della porta oltre 50 anni fa e morta recentemente, e il concorso fotografico a lei dedicato. A questo proposito, si invitano i visitatori a fotografare i presepi, inviando le immagini dal 26 al 30 gennaio alla Pro loco (prolocoportico@hotmail.com e cell. 347.9685981 e 342.8557148). Le foto saranno pubblicate nella pagina Fb dell’associazione dal 31 dicembre al 6 gennaio. La prime tre foto che otterranno il maggior numero di like saranno premiate il 12 gennaio, ultimo giorno della manifestazione, patrocinata dal Comune.

All’interno di questo ricco programma si inserisce anche un nuovo progetto artistico, relativo alla mostra ‘Oro (E) Avvento’, nella Torre Portinari, che coinvolge tre artisti forlivesi: Luigi Impieri, Delio Piccioni e Stefano Ricci. Altre mostre troveranno collocazione in spazi al chiuso, come il ‘Presepe del Cammino’ nella chiesa parrocchiale dedicato al Giubileo del 2025 ‘Pellegrini di speranza’, indetto da papa Francesco.