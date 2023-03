Ramadan Forlì, folla al Centro islamico: in via Fabbretti tornano le polemiche

Forlì, 30 marzo 2023 – Il periodo di Ramadan è iniziato e con esso sono tornate anche le polemiche sull’afflusso di credenti musulmani nel centro islamico di via Fabbretti. "Tutto come ai vecchi tempi" si legge in una nota a firma di Arnaldo Bolognesi del Comitato Fabbretti. L’accenno ai vecchi tempi della nota è ovviamente negativo, in ricordo di cosa avviene tutti gli anni, stando alle segnalazioni del Comitato stesso, al deflusso nella zona dei tanti fedeli alla fine della preghiera.

“Nei giorni scorsi abbiamo assistito mediamente ad oltre 250 presenze contemporanee all’interno del centro Afaf – si legge nella nota –, circa 280 nella serata di sabato 25 marzo e circa 230 nella serata di domenica 26, con deflussi al termine dei riti religiosi che, come sempre, avvengono in maniera caotica, rendendo la circolazione dei veicoli gravosa e pericolosa per i pedoni. Situazione sostanzialmente identica a quella denunciata durante il Ramadan dell’anno 2022, poiché nulla è stato fatto dall’attuale Amministrazione nel trascorso anno per porvi rimedio, il tutto nel ‘silenzio assordante’ del consiglio comunale: un ‘muro di gomma’ che in passato non avevamo registrato".

In una seconda nota i numeri rilevati dal comitato per il giorno 28 marzo parlano di oltre 300 presenti ("riscontrate 332, in locali che non dovrebbero avere una simile ricettività", si specifica), con relativo deflusso che avrebbe impedito, stando alla segnalazione, anche il regolare svuotamento dei bidoni da parte di Alea, che lo avrebbe differito di mezz’ora.

Chiamata in causa dagli esponenti del Comitato Fabbretti, l’amministrazione comunale rispondere per voce del vicesindaco Daniele Mezzacapo. "La situazione è monitorata dagli agenti della polizia locale – spiega il vicesindaco –, che riportano numeri decisamente minori rispetto a questi che sono stati indicati. Non sono mai statr contate più di cento persone. Inoltre, ci hanno confermato gli agenti, le persone escono dal Centro Afaf in maniera disciplinata. Certo, un qualche ingorgo di traffico, con decine di persone che escono contemporaneamente, si crea, ma si stabilizza in pochi minuti. Continueremo a monitorare la situazione e andrò di persona a valutare sul luogo".

Anche il comandante della polizia locale, Andrea Gualtieri, conferma il regolare svolgersi delle attività al centro islamico. "Come per tutti gli eventi che potenzialmente radunano persone – spiega Gualtieri –, ci siamo attivati per monitorare la situazione e i nostri agenti non hanno riscontrato alcuna criticità degna di nota. Continueremo però a monitorare la situazione".

Gli esponenti del Comitato si chiedono se "almeno lo svolgimento dei riti, con le predette affluenze, sia inopportuno in via Fabbretti, stanti le caratteristiche della strada e considerato che Forlì offre ai fedeli islamici una vera e propria moschea, in via Masetti".