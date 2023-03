Ridracoli, torna la tracimazione della diga a Forlì: via alle visite e alle gite in battello

Dopo due anni torna la tracimazione dalla diga di Ridracoli

Forlì, 4 marzo 2023 – È iniziata nel cuore della notte la tracimazione dell'acqua dal culmine della diga di Ridracoli. L'acqua con un salto di 104 metri precipita, tuonando, a valle nel corso del fiume Bidente, alimentando uno spettacolo che nel corso di questo fine settimana richiamerà molte persone, desiderose di assistere da vicino al fenomeno della grande cascata. Per l'occasione, infatti, la diga sarà aperta al pubblico.

Riparte quindi la stagione turistica a Ridracoli. Infatti domani sarà possibile visitare la diga e Idro l’ecomuseo delle acque dalle 10 alle 17 e si potrà accedere in diga con l’auto e usufruire dei servizi bar e piccola ristorazione nonché utilizzare il sentiero natura del Parco nazionale per una facile e panoramica escursione a piedi al rifugio Cà di Sopra (al momento chiuso) da dove ammirare sia il lago che la Foresta della Lama e i crinali di Sasso Fratino patrimonio naturale Unesco. Anche gli allestimenti moderni e accattivanti dell’ecomuseo saranno a disposizione dei visitatori.

"Abbiamo già programmato due eventi sia in marzo che in aprile – precisa il responsabile di Atlantide Massimo Casadei –. Domenica 12 marzo ripartono le visite guidate ‘Ai piedi del gigante’ per vedere la diga dal basso e visitare i cunicoli interni e i sistemi di controllo. Una visita emozionante ed esclusiva possibile solo se accompagnati da un esperto, non perdete questa occasione".

Per chi ama invece le acque del lago di Ridracoli riparte domenica 26 marzo la stagione delle escursioni guidate in battello elettrico alla scoperta degli angoli più nascosti del lago di Ridracoli.

"Cerchiamo guide didattiche ambientali da inserire all’interno del nostro staff – aggiunge Casadei – qui a Idro, dei Centri visita del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e del Giardino botanico a Valbonella di Corniolo. Durante l’inverno abbiamo proposto agli istituti scolastici e ai docenti un articolato programma di uscite all’aria aperta alla scoperta del lago di Ridracoli, dell’Acquedotto di Romagna e del Parco nazionale e cominciano ad arrivare le prenotazioni da tutta la Romagna. Chi fosse interessato a lavorare con Atlantide entro il 15 marzo si colleghi a: https:bit.ly41HWrCT".

Per chi volesse pernottare in zona sono a disposizione ‘Le Case di Ridracoli’ costruzioni in arenaria tipiche dell’Appennino tosco-romagnolo. Tre le strutture utilizzabili: i Nidi fino a 4 persone, il Castello da 20 posti letto e le Caselle due strutture affiancate fino a 40 posti letto. Le strutture vengono affittate in autogestione, sono munite di riscaldamento e disponibili tutto l’anno. Funzioneranno per la ristorazione in diga il Chiosco, il Mulino e il Palazzo nel borgo di Ridracoli e la Vera Romagna a Biserno. Info: www.ecomuseoridracoli.it oppure 0543.917912.