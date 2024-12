"Sarebbe utile farci uno studentato"

"La zona va assolutamente riqualificata: con l’arrivo di tanti studenti universitari, sarebbe utile realizzare uno studentato. La situazione degli affitti a Forlì è disastrosa: ogni anno arriveranno circa un centinaio di nuovi iscritti grazie anche al corso di laurea in Medicina, e la città non riesce a soddisfare tutta questa domanda. Costruire un altro centro commerciale mi sembra eccessivo", afferma Arianna Elmi, 28 anni, residente a Ca’ Ossi, non lontano dall’ex centrale avicola. "A volte – continua –, soprattutto la sera, si percepiscono strani odori provenire da lì, simili a quello del cibo per gatti". Quanto alle misure di sicurezza Elmi suggerisce: "Forse sarebbe più efficace dotare l’area di sistemi di allarme e telecamere".