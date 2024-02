Sbarco a Ravenna: 7 arrivano a Forlì

È previsto per sabato lo sbarco a Ravenna della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere con 134 migranti a bordo. Si tratta di 87 adulti uomini, 13 donne adulte, 34 minori di cui 15 non accompagnati che saranno poi trasferiti dalla Croce Rossa al Circolo canottieri della Standiana. Già decisa la loro ripartizione: 70 resteranno in Emilia-Romagna, 61 adulti e 9 minori ; a Forlì-Cesena ne arriveranno 7; 16 andranno a Bologna, 5 a Ferrara, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 6 a Ravenna; 64 saranno trasferiti nel Lazio. Le condizioni a bordo dei naufraghi "è discreta" e non ci sarebbero casi di emergenza.