Schianto fatale a Piacenza, morti due giovani in A1: tra le vittime un 21enne forlivese

Forlì, 23 marzo 2024 – Un ragazzo di 21 anni residente a Forlì e un 26enne di nazionalità pakistana che era in macchina con lui: queste le due giovani vite spezzate da un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina in Emilia, vicino al confine con la Lombardia, sull’autostrada A1 quando mancavano pochi minuti alle ore 8. Lo schianto ha coinvolto vari automezzi, fra cui due camion, e sull’auto su cui viaggiavano le due vittime era fra i passeggeri anche un terzo ragazzo, minorenne e anche lui di origine straniera ma residente a Forlì, rimasto ferito in modo purtroppo molto grave.

L’incidente è avvenuto in tratto ancora in territorio di Piacenza, sulla corsia nord, la carreggiata quindi verso Lodi e Milano, al chilometro 56. La Polstrada, intervenuta sul posto con gli uomini del vicino distaccamento autostradale di Guardamiglio, ha identificato le vittime, ma ancora in serata non aveva rilasciato le loro generalità. Anzi, in un primo momento la seconda vittima era stata indicata come un dominicano 33enne.

Secondo i primi rilievi svolti dagli agenti, l’automobile su cui viaggiavano i due giovani deceduti e quello ferito, una Renault Clio, sarebbe stata urtata violentemente da uno dei due mezzi pesanti, forse dopo però aver sbandato andando a sbattere contro il jersey: uno schianto che non ha dato scampo e nel cui bilancio figurano altri 5 feriti, seppur in condizioni non gravi. La dinamica è ovviamente al vaglio della locale Polstrada, ma con ogni probabilità fra le cause c’è anche la consistente nebbia che avvolgeva il tratto piacentino e lodigiano dell’autsotrada A1 nella prima mattinata di ieri.

Sul posto sono ovviamente accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 di Piacenza, insieme anche al personale tecnico di Autostrade. Il tragico incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con la chiusura a lungo del tratto e una coda arrivata fino a 10 chilometri.