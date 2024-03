Incidente oggi in A1 a causa della nebbia: due morti e un ferito grave

Piacenza, 22 marzo 2024 - Terribile incidente stamattina verso le 8 in A1 a Piacenza, probabilmente causato dalla nebbia. Il bilancio è di due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni meno serie. Al chilometro 56, lungo la corsia Nord, si sono scontrati un'auto e almeno due mezzi pesanti. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e del 118 di Piacenza, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale tecnico di Autostrade.

Traffico in tilt

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con la chiusura di quel tratto e la deviazione del flusso di auto.

A seguito dell'incidente il casello di Piacenza Sud in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Entrata consigliata verso Milano: Basso Lodigiano su A1 Milano-Napoli. Entrata consigliata verso Piacenza Sud / Bologna: Fiorenzuola su A1 Milano-Napoli.

Intorno alle 9,30 il sito di Autostrade per l'Italia segnalava varie code: - Coda di 8 km tra Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per Tratto Chiuso - Coda di 9 km tra Fiorenzuola e Parma per Ripristino incidente Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fidenza. - Tratto Chiuso tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano per incidente