Morte di Ulivi, stop elettorale per il lutto. “Eri gentile, un grande lavoratore”

Forlì, 26 maggio 2024 – La scomparsa di Nicolò Ulivi, morto in moto venerdì a soli 26 anni, ha lasciato attonita la comunità forlivese che si è stretta al dolore della famiglia e oggi ricorda il giovane fotografo attraverso le sue passioni e i suoi sogni, interrotti troppo presto. La morte di Nicolò ha sconvolto il suo quartiere, i Romiti, i cui abitanti si sentono particolarmente vicini ai genitori, Albertina e Deris. L’anno scorso il ragazzo avevano ricevuto l’aiuto e la solidarietà di amici e conoscenti a seguito della terribile alluvione che aveva colpito anche la sua famiglia.

A spendere parole di sgomento è il rappresentante di quartiere Stefano Valmori, unito a Nicolò da un legame particolare: la moglie Flavia era sua cugina. "Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha colpito la nostra famiglia. Ai suoi genitori va il mio abbraccio forte. Nicolò era un ragazzo straordinario, buono, gentile. Questa tragedia ha spezzato i nostri cuori e ci ha resi incapaci di reagire. Io, mia moglie Flavia e i miei figli Jacopo e Rebecca siamo vicini agli zii Deris e Albertina rafforzando ancor di più il senso di famiglia in nome di Nicolò". Valmori parla, poi, anche a nome del quartiere: "Questa tragedia ha inginocchiato ancora una volta la nostra comunità. Ciao Nicolò, mancherai a tutti noi, ma sappiamo che da lassù continuerai a guardarci e a mettere la tua mano nella macchina fotografica per fotografare i tuoi Romiti. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sempre sprigionato con i tuoi sorrisi continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, dando la luce della speranza alle nostre giornate".

Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, esprime parole di cordoglio: "Nicolò era un ragazzo straordinario, buono, gentile, un grande lavoratore, un punto di riferimento per l’intera comunità della pallacanestro e dell’azienda di cui faceva parte". Si unisce al lutto il candidato sindaco per il centrosinistra Graziano Rinaldini: "In questo momento di grande dolore mi unisco alla famiglia, ad Albertina Zuccherelli e a Deris Ulivi, agli amici, ai suoi cari e alla comunità dei Romiti per il terribile lutto che li ha colpiti e che ha scosso profondamente la nostra città".

Parole di vicinanza anche da parte della lista La Civica, in cui è candidata la madre di Nicolò, Albertina Zuccherelli: "Un dolore immenso che ci lascia attoniti. Tutta La Civica si stringe attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita". "È disarmante questo non equilibrio tra la vit a e la morte – ha scritto in un post su Facebook l’assessora Paola Casara –. Buon viaggio Nicolò, il tuo sorriso e la tua voglia di vivere ce li porteremo sempre con noi".

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha espresso "il cordoglio e la vicinanza a nome mio personale, della mia famiglia e del coordinamento regionale del partito, all’amica Albertina Zuccherelli. In questi momenti – ha aggiunto la deputata –, l’unica cosa che si può fare è esternare il proprio dolore e la propria vicinanza e, per chi come noi ci crede, dire una preghiera".

“La morte di Nicolò ci lascia sgomenti – commenta il Partito Democratico forlivese –. Una tragedia di fronte alla quale il silenzio è doveroso. Tutta la comunità del Pd si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari in questo momento drammatico". Sulla stessa linea il Partito Comunista Italiano: "Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia e agli amici di Nicolò".

Tutti i candidati in corsa per le prossime elezioni hanno concordato nel decidere la sospensione della campagna elettorale fino a lunedì.