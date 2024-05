Sbanda in moto e muore a 26 anni: l’impatto contro un palo della luce

Forlì, 25 maggio 2024 – Un impatto violento, poco prima delle 17 di ieri, a Villanova. Una nube di polvere e poi s’intravvede una moto spezzata in due. Sul ciglio della strada, il corpo senza vita di un ragazzo, Nicolò Ulivi, 26 anni, fotografo e videomaker, che lavorava allo Factory di viale Vittorio Veneto.

La tragedia scuote l’intera città. Il ragazzo e la famiglia sono notissimi. La madre, Albertina Zuccherelli, parrucchiera ai Romiti, volontaria della Croce Rossa e del quartiere, è nella lista dei candidati della lista civica per la rielezione del sindaco Gian Luca Zattini. Il padre è invece Deris, storico cameraman di Teleromagna. Col figlio andava spesso al Palafiera per le partite di basket, per fare foto e video.

con Nicolò, su un’altra moto, c’era un amico, per un giro nel sole di maggio. È stato il primo che s’è accorto della tragedia, allertando subito i soccorsi.

Purtroppo però per Nicolò non c’era nulla da fare. Morto sul colpo. Sul posto sono giunti in pochi minuti ambulanze e agenti della polizia locale. I sanitari del 118 però non possono fare altro che constatare il decesso del 27enne.

Ora il lavoro degli inquirenti sarà quello di delineare una meccanica dell’accaduto. In base a una prima valutazione dell’evento, la tragedia s’è consumata sulla via Emilia, poco dopo l’intersezione con via Ghibellina, in direzione Faenza, in un tratto che risulta un perfetto rettilineo. Secondo quanto appurato dai primi riscontri degli agenti, Nicolò avrebbe sbandato improvvisamente – per cause non note – andando a centrare sul lato della carreggiata prima un cartello stradale e poi un palo della pubblica illuminazione; alla fine il corpo del povero Nicolò è finito nella pista ciclabile. Esanime.