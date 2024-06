Nozze d’oro e di diamante

In questi giorni due coppie forlivesi hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Cominciamo da Emilia Valbruzzoli e Mauro Bertozzi (nella foto in alto), che celebrano oggi le loro nozze d’oro, circondati dall’affetto della figlia Erika, della nipote Giulia e di parenti e amici.

Nozze di diamante per Laura Anna Reggiani e Arturo Camillo (foto in basso). L’anniversario è stato celebrato venerdì, presso la chiesa della Trinità in centro a Forlì. A condividere con gli sposi la gioia di questa lieta ricorrenza, la figlia Maria Cristina, insieme ai parenti e agli amici. Auguri a entrambe le coppie anche dalla redazione del Carlino.