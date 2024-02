Ferretti da record, bilancio 2023: utili a +38%. Oltre un miliardo di ricavi

Forlì, 20 febbraio 2024 – Crescita a doppia cifra nel 2023 per Ferretti Group, il colosso forlivese leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso. "L’anno trascorso è stato straordinario – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi – sia per i numeri che per gli obiettivi raggiunti". Galassi presenta così i dati dell’azienda nautica forlivese, che hanno visto ricavi netti oltre il miliardo di euro, in crescita del 11,5% rispetto al 2022. L’utile netto è stato di 83,5 milioni, con un balzo del 38% rispetto all’anno precedente. In linea con il 2022 invece la raccolta ordini, pari a 1,1 miliardi di euro.

“Sottolineo la grande importanza della quotazione su Euronext Milan nel mese di giugno – ricorda –, che ha registrato un forte riconoscimento positivo da parte della comunità finanziaria. I numeri presentati evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022. Questi dati estremamente positivi daranno sostanza e qualità a un ulteriore rafforzamento dei nostri brand, con investimenti in ricerca, innovazione e sostenibilità".

Al recente salone nautico in Germania a Dusseldorf, per esempio, "l’azienda ha infatti presentato Riva El-Iseo, il primo motoscafo full electric con cui Riva inaugura il nuovo segmento E-Luxury, a testimonianza del continuo impegno da parte di Ferretti per una navigazione sempre più sostenibile". Dopo la presentazione a settembre 2022 al Monaco Yacht Show del prototipo, a conclusione positiva di un ciclo di complessi test tecnici e di affidabilità, il primo modello del segmento E-Luxury è pronto per la commercializzazione. Il gruppo possiede e gestisce sette cantieri dislocati in tutta Italia (tra cui Forlì) che coniugano un’efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale, in grado di raggiungere clienti in più di 70 Paesi nel mondo.

In quest’ottica l’azienda ha raggiunto un accordo con l’azienda ‘Rosetti Marino’ per l’acquisizione del Cantiere San Vitale, a Ravenna, di 70mila metri quadrati al fine di aumentare la capacità produttiva del gruppo di circa il 20%. Nella seconda metà del mese di gennaio, Ferretti ha inoltre sottoscritto un accordo per l’acquisizione di ulteriori 30mila metri quadrati adiacenti al Cantiere San Vitale, che portano a circa 100mila metri quadrati l’intera nuova area produttiva di Ravenna, per la produzione dei segmenti Made-to measure, Composite e Vela dei marchi Ferretti Yachts e Wally.

Questa acquisizione equivale a un investimento di circa 14 milioni di euro, già esborsati nel 2023, per aumentare ulteriormente la capacità produttiva del gruppo di circa il 10%.