Alluvione: cena solidale all’Alberghiero, ci saranno le stelle del calcio

Castel San Pietro, 1 giugno 2023 – Prende corpo e si arricchisce con la presenza di ‘big’ del calcio l’evento benefico in programma lunedì allo Scappi di Castel San Pietro . È ormai certo, infatti, che oltre alla vendita delle magliette messa a disposizione dalle stelle del calcio, alla cena ci sarà la partecipazione fisica di alcuni campioni.

L’evento era nato originariamente per offrire un aiuto concreto all’associazione Primerea e Fondazione Vénuste Niyongabo, ma vista la drammatica situazione che sta vivendo il territorio appena pochi chilometri più a est, la scelta degli organizzatori è stata quella di devolvere parte del ricavato della cena, e prima ancora della partita tra Nazionale Italiana Ristoratori e una selezione di docenti e studenti dello Scappi e del Liceo Malpighi-Visitandine che si disputerà alle 14 allo stadio Comunale di via Viara, anche a favore della ricostruzione di Casa Novella, un’opera che si occupa di accoglienza di persone disabili, madri con bambini e persone fragili e svantaggiate, situata nel territorio di Castel Bolognese e duramente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi.

Più ci si avvicina il grande giorno e più il doppio evento, che vedrà anche la presenza dell’ambasciatrice della Repubblica del Burundi, madame Espérance Ndayizeye, acquista fascino grazie in primis alle adesioni delle stelle del calcio che hanno deciso di donare alla causa la loro maglia autografata, maglie che saranno poi al centro della pesca di beneficenza che si terrà proprio durante la cena in programma alle 19.30 allo Scappi (assieme ad altri premi offerti da importanti aziende del panorama locale e nazionale).

Detto che affrettarsi a prenotare è d’obbligo, visto che i posti a disposizione sono al massimo 220 (prenotarsi attraverso mail all’indirizzo [email protected]ppi.edu.it specificando nome, cognome e numero dei partecipanti o chiamando lo 051 – 948181), per ora a donare la loro maglia sono stati gli interisti Barella, Lukaku e Lautaro Martinez, i bolognesi Arnautovic, Posch e Moro. E ancora il ciclista Lorenzo Fortunato e l’olimpionico Marcel Jacob.

In più, tra i nuovi premi ‘freschi’ che si sono aggiunti negli ultimi giorni e che andranno a far parte delle donazioni il cui ricavato sarà devoluto per gli eventi benefici, la canotta del giocatore della Virtus Bologna Teodosic e dei fortitudini Banks, Candussi e Cucci. Da segnalare, tra gli altri premi, anche una cena da sogno nello stellato San Domenico. Mancare, insomma, sarebbe più che un peccato, un clamoroso autogol.

Claudio Bolognesi