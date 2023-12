Furti Imola, la polizia scopre un appartamento pieno di gioielli e orologi rubati

Imola (Bologna), 2 dicembre 2023 – Sotto il materasso, dentro le federe, i mobiletti, l’armadio, ovunque spuntavano oggetti rubati. Scoperto dalla polizia, in zona porta Faenza, un appartamento con una stanza piena zeppa di oggetti rubati che potrebbero essere frutto di decine di furti in appartamenti, Ma nel covo c’erano pure guanti, mazze e grimaldelli e una piccola quantità di droga. Due uomini, uno di 42 anni e uno di 21 – entrambi con precedenti di polizia – sono stati denunciati per ricettazione e spaccio. Verifiche sono in corso sugli oggetti sequestrati.

La polizia con gli oggetti ritrovati

Tutto è avvenuto venerdì sera durante un normale controllo della polizia, anche nell’ottica della prevenzione dei furti. La volante ha fermato, intorno alle 23.30, una Lancia Delta con targa albanese nei pressi del casello dell’A14 per un normale controllo. A bordo c’erano due persone, un 42enne senza fissa dimora e un 21 enne residente a Imola, entrambi originari dell’Albania. Ed entrambi con precedenti di polizia per furto in abitazione.

Gli agenti hanno deciso di perquisire i due: addosso avevano due mazzi di chiavi. Il 22enne ha detto che erano della casa dove risiedeva a Imola. Nel bagagliaio invece la polizia ha trovato oggetti utilizzabili per lo scasso, fra i quali un cacciavite lungo 25 centimetri e guanti da lavoro. E si è deciso allora di fare una perquisizione a casa. Non però all’indirizzo di residenza del 21enne. Dal confronto con la centrale era emerso che l’auto e il giovane erano, infatti, stati visti a un altro indirizzo in zona porta Faenza. Ed è lì che si è diretta la volante. Le chiavi aprivano proprio l’appartamento del condominio identificato.

All’interno, la sorpresa. In una stanza, con tre letti, la polizia ha trovato documenti del 21enne e del 42enne. E poi è cominciato a spuntare di tutto. Da un comodino sono spuntati 6,1 grammi di marijuana, un bilancino e una pressa. Gli agenti hanno poi aperto una federa da cuscino vicino a uno dei tre letti che era piena di scatole di gioielli, vuote, due orologi da uomo, un ciondolo a forma di cuore, tre medaglie, spille, orecchini, tutto probabilmente in oro (ma andrà verificato). Sotto al materasso è spuntato un cofanetto con quattro orologi da uomo Longines, Omega, Rolex e Patek Philippe, una spilla, due braccialetti e due anelli. Sul comodino vicino al letto c’erao due rolex. Sotto, in una borsa nera, guanti, un cacciavite di 31 cm, una torcia in metallo e una in plastica.

Un armadio a tre ante custodiva di tutto. C’erano fra le altre cose un grimaldello di 60 cm, una borsa Brunello Cucinelli con sei profumi di marca e un portaostie in metallo dorato, un portafogli da donna Vuitton, un fermasoldi Prada e poi ancora quattro orologi, due Rolex, un Tissot, un Tag Heuer, sette collane, un rosario, quattro paia di orecchini. In un trolley c’erano 7 banconote da 50 euro e una da 50 sterline. In un cofanetto c’erano sette anelli in metallo dorato e argentato (forse oro e oro bianco), due paia di orecchini quattro collane, sei anelli. L’elenco potrebbe continuare a lungo. Al centro della stanza in una borsa blu c’erano invece tre paia di scarpe infangate, una mazza da quattro chili con asta di 70 cm, guanti da lavoro, 5 guanti in lattice monouso.

Sono stati tutti e due denunciati per ricettazione in concorso e detenzione di droga ai fini di spaccio.