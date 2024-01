Imposto il braccialetto elettronico. Aggredisce e minaccia la ex:: "Ti sfiguro con l’acido"

Insulti alla ex e l’orrenda minaccia di morte o di sfigurarla con l’acido. E poi l’aggressione a un amico di lei. Protagonista dei fatti, secondo la denuncia, un 50enne nigeriano, con precedenti di polizia, che avrebbe dato in escandescenze a margine di un battesimo.

I fatti risalgono al periodo fra 2022 e 2023 e dopo le indagini all’uomo è stata imposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna a meno di 500 metri, con braccialetto elettronico. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata.

La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura di Bologna in seguito ai fatti raccontati dalla vittima. Nel 2023 la donna di origine nigeriana, sulla quarantin,a si è presentata in caserma denunciando di essere stata aggredita dall’ex compagno. "La donna ha riferito ai carabinieri che la loro relazione sentimentale col passare del tempo era peggiorata a causa della gelosia dell’ex compagno e dall’abuso di sostanze alcoliche – ricostruiscono dall’Arma dei carabinieri. In sede di denuncia, avvenuta nel 2023, la donna ha dichiarato che recentemente, era stata invitata ad un battesimo del figlio di un suo amico, dove tra gli invitati era presente anche il suo ex compagno".

Finita la cerimonia, l’ex fidanzato, approfittando della presenza della donna l’avrebbe raggiunta nel parcheggio della chiesa. E qui l’avrebbe afferrata per la giacca, trascinandola in disparte in una zona poco illuminata, dicendole che voleva parlarle. La donna, spaventata, gli aveva detto che potevano parlare vicino alla chiesa dove errano presenti altre persone ma l’uomo le rispose che se si fosse mossa l’avrebbe ammazzata. Spaventata da suo atteggiamento, la donna ha attirato l’attenzione di un conoscente.

L’uomo se la sarebbe presa anche con quest’ultimo, proseguendo nel suo atteggiamento minaccioso. In seguito, mentre era tornata nel parcheggio con altri invitati l’uomo avrebbe di nuovo raggiunto la ex, afferrandola alle spalle e minacciandola di sfigurarla con l’acido.

L’uomo, a quel punto, avrebbe poi colpito l’amico della vittima al volto, ferendolo. Nel cercare di calmare l’ex fidanzato che dava in escandescenze, anche la donna era stata colpita da quest’ultimo.

Rintracciato dai carabinieri di Imola il 50enne nigeriano, senza fissa dimora, è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disposti dal giudice che ha accolto la richiesta presentata dal pubblico ministero.