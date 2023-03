Marshal, maxi-esercitazione in Autodromo

Dici Formula 1 ad Imola e pensi subito al Marshal’s Team. Già, perché l’eccellenza in termini di sicurezza in pista alle latitudini romagnole è colorata d’arancione. Un esercito di 350 persone, tra commissari di percorso ed ufficiali di gara della corsia box, guidato dal presidentissimo Marcello Contavalli.

Donne e uomini che hanno fatto partire quel conto alla rovescia tarato per l’inizio dell’attività della stagione 2023 all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. E, quindi, anche per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che si terrà sul Santerno il 21 maggio.

"Il 19 marzo effettueremo una prova pratica di recupero in circuito – svela Contavalli -. Si tratta di una sorta di allenamento focalizzato proprio sulle fasi di aggancio e sollevamento delle vetture, arenate sulla ghiaia a bordopista, che coinvolgerà il nostro intero schieramento". Con la presenza, perfino, del responsabile dei servizi e del direttore di gara. Una simulazione coi fiocchi. "I ragazzi dovranno eseguire tutte le operazioni necessarie a regola d’arte e nel minor tempo possibile – sottolinea -. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi per noi e per gli altri. Una prova pratica che facciamo tutti gli anni compatibilmente alla disponibilità del tracciato". Senza dimenticare quella salsicciata finale utile per cementare ancora di più i rapporti nel gruppo. Insomma, l’atmosfera è già bella calda. "Si partirà con l’Aci Racing Weekend dal 21 al 23 aprile poi l’European Le Mans Series dal 4 al 7 maggio prima della Formula 1 – analizza Contavalli -. Abbiamo ultimato di recente, con il reclutamento di 70 nuovi addetti, quel corso di abilitazione iniziato nello scorso febbraio".

Numeri impressionanti che risentono in positivo del volano del massimo circus automobilistico iridato. "Siamo in tanti. Non tutti, però, prenderanno parte al servizio per la Formula 1 – anticipa il presidente del Marshal’s Team -. Di solito schieriamo 280 persone per l’evento a cui aggiungere alcuni elementi in arrivo da fuori città. Il nostro è un ruolo delicato e di massima operatività, non c’è tempo per godere dello spettacolo della corsa".

In rampa di lancio ci sono diverse parentesi di approfondimento specifiche per l’evento: "La Formula 1 è un mondo a parte – ragiona -. Faremo delle mirate sessioni di lavoro per preparare al meglio il grande appuntamento". Intanto la cornice del circuito prende forma con quelle ruspe in azione nel paddock ed in zona Tosa. "Come sempre l’impianto si preparerà in modo adeguato per favorire l’accoglienza del pubblico. Proficua la sinergia tra municipio, ConAmi e Formula Imola – prosegue Contavalli -. Mi aspetto il sold out e una bella festa per tutti. Speriamo nella clemenza del meteo che lo scorso anno ci fece patire non poco". Speranze che si abbinano a quelle di una pronta riscossa della Ferrari. "Il campionato non è partito col piede giusto – ammette -. I risultati della Rossa sono sempre un incentivo per la vendita dei biglietti. Il nuovo format di qualifica che comincerà da Imola? I piloti non sono troppo contenti. Sarà la pista a dare le sentenze".

Mattia Grandi