Aggredisce e minaccia l'ex compagna: “Ti sfiguro con l’acido”. Applicato il braccialetto elettronico

Imola, 15 gennaio 2023 - Ha minacciato di morte l'ex compagna, dicendole anche che l'avrebbe sfigurata con l'acido. Per questo motivo un cinquantenne è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con prescrizione di non avvicinarsi a meno di 500 metri con anche l'applicazione del braccialetto elettronico, nell'ambito di una vicenda per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata

L'uomo, di origine nigeriana, con precedenti di polizia, senza fissa dimora, tra il 2022 e il 2023 avrebbe più volte minacciato e picchiato l'ex compagna, una nigeriana sulla quarantina. Episodi di violenza culminati recentemente con un'aggressione avvenuta durante il battesimo del figlio di un amico. Secondo il racconto della donna, l'uomo era stato invitato alla cerimonia nella chiesa Santo Spirito e alla fine della stessa ha seguito la vittima nel parcheggio perché le voleva parlare, minacciando che l'avrebbe uccisa se lei si fosse mossa.

A quel punto la vittima, preoccupata per l'atteggiamento del suo ex compagno, ha attirato l'attenzione di un amico con l'intento di farsi aiutare, ma l'uomo ha inveito e minacciato anche l'amico della donna portando all'intervento di altre persone in difesa della quarantenne che ha raccontato cosa stesse accadendo. Questo non è bastato a mettere un freno alla violenza dell'uomo che ha afferrato la vittima alle spalle, l'ha minacciata di sfigurarla con l'acido e poi ha colpito al volto l'amico della donna intervenuto in sua difesa e la stessa donna che aveva provato a calmarlo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della quarantenne che ai militari dell'Arma ha spiegato che quella non era la prima aggressione che subiva. Rintracciato dai carabinieri di Imola, il cinquantenne è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con anche l'applicazione del braccialetto elettronico.