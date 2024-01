Violenza sulle donne: primo arresto differito a Cesena

Cesena, 11 gennaio 2024 – "Te la faccio pagare a te e ai tuoi figli": era questo il tenore delle pesanti e reiterate minacce di un uomo di 51 anni. È stato arrestato dalla Polizia a Cesena, con l'accusa di stalking nei confronti della moglie dalla quale si stava separando. Si tratta del primo arresto in flagranza differita in città, ovvero la possibilità introdotta con la nuova normativa in materia di violenza domestica, che consente alle forze di polizia di procedere all'arresto obbligatorio nei casi di violenza di genere, entro 48 ore dalla commissione di reati come appunto lo stalking.

La donna ha denunciato il 51enne, che non faceva altro che inviarle oltre 50 messaggi al giorno dal contenuto ingiurioso e minaccioso e tempestandola di telefonate, arrivando anche a fare appostamenti sotto casa sua. Per questo motivo la Polizia ha deciso di procedere, d'accordo con la procura di Forlì. L'uomo è stato subito intercettato sul posto di lavoro e arrestato.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dello stalker il divieto di avvicinamento alla ormai ex moglie. Prescritto anche l'obbligo di firma, nell'attesa che venga disposta l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo non era tra l'altro nuovo a questi comportamenti nei confronti della donna, visto che a dicembre 2023 era già stato condannato per maltrattamenti, ma la pena era stata sospesa.