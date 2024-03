Mma e kickboxing al PalaRuggi di Imola: un grande pubblico per Blaze

Imola, 4 marzo 2024 – Un grande pubblico ha accolto ’Blaze fight event’ la giornata dedicata agli sport da combattimento, kickboxing, muay thai e mma che si è tenuta sabato al PalaRuggi, con il clou in serata. L’evento è stato organizzato dalla ProFighting Imola e dall’Unione Sportiva Imolese con i prima linea il maestro Matteo Valentini e l’olimpionico di lotta greco-romana, Andrea Minguzzi. Allenatore di lotta dei bambini delle Fiamme Oro, collabora seguendo i ragazzi dell’Usil per la parte di lotta nell’mma, sport che richiede di padroneggiare diverse discipline. In tutto si sono dispuitati una quarantina di incontri, che hanno coinvolto ottanta atleti di tutto il mondo

"È stato un bell’evento – dice Minguzzi –, abbiamo avuto una parte di incontri dilettantistici, con atleti del territorio, ma non solo e la sera incontri professionistici con italiani e stranieri".

E gli imolesi sono andati alla grande: "Sì hanno fatto tutti molto bene". Hanno vinto nel K1 gli atleti della Pro-Fighting Ambra Hasrama, che ha battuto vittoria Guarneri,Remus Cretan che ha vinto su Alessio Raciti, Amin Aarafa che ha battuto Cosmin Bucoveanu e nell’mma Alex Bertinazzi dell’Usil che ha sconfitto il serbo Zoltan Segedi.

Ora lo sguardo si sposta a novembre, quando si terrà l’altra metà del percorso ‘Road to Blaze’ dedicato a eventi dilettantistici.

Fra gli spettatori – il Comune di Imola aveva concesso il patrocinio – c’era anche il sindaco Marco Panieri: "Un importante evento sportivo che coinvolge giovani da tutta Europa in un ambito competitivo sano, scandito da regole, rispetto e ferma disciplina, che mai può essere intesa come strumento all’esterno dello sport – ha detto – . Su questo tantissimi concorrenti e campioni danno un ottimo esempio di correttezza ed educazione per i più giovani. Per questo e per l’organizzazione ringrazio il campione olimpico Andrea Minguzzi e Matteo Valentini, le associazioni sportive USIL e Pro-Fighting di Imola e il pubblico molto numeroso. Orgoglioso per i diversi atleti imolesi che si sono aggiudicati i match".