Riapre il ponte di viale Dante a Imola: cantiere concluso senza ritardi. Taglio del nastro a San Valentino

Imola, 13 febbraio 2024 – Riapertura di San Valentino per il ponte di viale Dante. Domani, infatti, alle 9, il collegamento sul fiume Santerno sarà riaperto al traffico. In precedenza, alle ore 8,30 è previsto il taglio del nastro, effettuato all’altezza di viale Dante. Il cantiere di consolidamento e miglioramento sismico del ponte si è concluso dunque ampiamente nei tempi previsti.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, l’assessora alla Mobilità, Elisa Spada, i vertici di Area Blu, i tecnici progettisti e i rappresentanti dell’impresa che ha realizzato i lavori e di alcune attività economiche ubicate nell’area Autodromo – Parco Acque Minerali.

Nel frattempo da domani a venerdì Area Blu farà svolgere lavori di manutenzione stradale in via Graziadei, nel tratto compreso tra le vie Manzoni (all’altezza della Rotonda dei Marinai) e Cattaneo.

Ci saranno quindi modifiche alla circolazione fra le 8 e le 17: da domani via Graziadei nel tratto da via Manzoni (Rotonda dei Marinai) fino a via Cattaneo sarà percorribile a senso unico in direzione via Lughese, mentre sarà chiusa in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), per i lavori di asfaltatura. Una volta terminato l’intervento nel tratto in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), il tratto verrà riaperto e verrà chiuso quello in direzione Lughese.

Meteo permettendo, la conclusione dei lavori di asfaltatura è prevista entro le ore 17 di venerdì 16 febbraio.

Il traffico verrà indirizzato su percorsi alternativi, verso il quartiere Campanella.