Lavori, la mappa nel 2024. Il calendario di Raffini : "Partiamo con la Rocca . Tosa, in arrivo lo studio"

"Il 2024 sarà l’anno dei cantieri". Il sindaco Marco Panieri lo ha ripetuto come un mantra, sia durante l’incontro con i giornalisti per lo scambio degli auguri di Natale che nella lettera inviata agli imolesi in occasione delle festività. Così, dopo una lunga fase dedicata alla progettazione e al netto dei ritardi sempre in agguato quando si parla di opere comunali, tocca a Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici, disegnare la mappa degli interventi che caratterizzano i prossimi dodici mesi. Con una obiezione: dal momento che molti progetti prenderanno forma grazie ai fondi del Pnrr (in buona parte da restituire), non si rischia di tirare troppo la corda? "Il Pnrr è un’occasione unica – taglia corto l’assessore Raffini –. Capisco l’osservazione, ma non sono preoccupato. Questa amministrazione il debito comunale lo sta riducendo. È il momento di investire, non si può stare fermi. Anzi, mi piacerebbe che prima o poi venisse fatto uno studio a livello nazionale per sapere quali Comuni hanno messo a terra più progetti grazie al Pnrr. Imola, in rapporto alla popolazione, sarebbe tra i primi. Abbiamo stressato molto la struttura in questi mesi, e devo ringraziare i dipendenti che hanno lavorato ai progetti. Usciranno provati da questo mandato".

NUOVA SCUOLA

DI SESTO IMOLESE

"Il cantiere è stato assegnato – ricorda Raffini –. I lavori dovrebbero cominciare a gennaio. Si tratta di un intervento molto importante e strategico, per tanti motivi. Abbiamo deciso di affidarci alla Centrale unica di committenza del Circondario perché, avendo Area Blu in overbooking, non volevamo correre il rischio di slittamenti. In questo momento non ci sono preoccupazioni particolari per il cantiere: l’azienda è ben strutturata e ha già fatto opere simili".

NUOVO PONTE DELLA TOSA "Abbiamo messo a bilancio 3,5 milioni – sottolinea l’assessore –. È un’opera di un certo rilievo. Vogliamo costruire un ponte ex novo, con un doppio senso di marcia, aperto ai camion. In questo modo, quello attuale verrebbe lasciato solo a pedoni e bici. Nel giro di qualche mese avremo lo studio di fattibilità delle alternative progettuali. E poi andremo avanti".

PONTE DI VIALE DANTE

"Ogni tanto riusciamo a rispettare i tempi che ci siamo dati… - scherza Raffini in riferimento alla recente riapertura al doppio senso di marcia del tratto delle vie Pirandello e Graziadei interessato dal cantiere –. Stiamo spingendo molto, tenendo monitorati i lavori. Speriamo di riuscire a riaprire anche il ponte ai primi di marzo, come promesso. È chiaro che si tratta di un cantiere molto importante, ma l’azienda sta lavorando bene e l’assenza di piogge in questi mesi ha aiutato. Se non ci sarà maltempo anche di qui in avanti, riusciremo a stare nei tempi previsti".

GIARDINI DI SAN DOMENICO "Abbiamo suddiviso i lavori in due lotti per la riqualificazione – rimarca l’assessore –. Partiremo subito con il primo, per poi procedere con l’altro cantiere una volta trovate le coperture. Siamo andati un po’ lunghi perché la Soprintendenza ha chiesto più volte chiarimenti, ma ora si parte".

ROCCA SFORZESCA

"Anche in questo caso il dialogo con la Soprintendenza è stato intenso – avverte Raffini –, ma abbiamo avuto tutti gli ok. E a primavera cominceranno i lavori. Si tratta di una riqualificazione importante e molto attesa per dare nuovo lustro a un monumento che non viene toccato da 70 anni. E ci sarà il nuovo progetto di illuminazione che lo farà diventare ancora più importante".

BRETELLA

"Speriamo che arrivi quanto prima questo agognato accordo con Autostrade – è l’auspicio dell’assessore –. Ci permetterà di andare avanti verso il completamento dell’opera, versando innanzitutto il milione di euro in più per i rincari dei materiali alla società che sta finendo i lavori alla rotonda di via Salvo D’Acquisto. Va però chiarito che, anche quando questi ultimi saranno completati, la rotonda rimarrà in standby. Non vogliamo rivoluzionare la viabilità in questa fase".

SOTTOPASSO PONTESANTO "C’è stato qualche problema legato allo spostamento dei sottoservizi – ammette Raffini – e al solito discorso che le aziende vogliono i lavori, ma in questo momento sono già piuttosto piene di cantieri da mandare avanti. Speravo che i lavori fossero completati già alla fine di quest’anno, invece andremo ai primi mesi del 2024. La parte della pista ciclabile è quasi ultimata, mancano le rampe e poi si passerà a svuotare lo scatolare. Anche il cantiere di Hera per il parco, dall’altra parte della strada, è piuttosto avanti: sono stati inseriti percorsi, giochi e piante. Noi penseremo al parcheggio".

GLI ALTRI CANTIERI

"Nel 2024 andremo a compimento dei lavori su viale Andrea Costa – conclude –. Ed entro dicembre del prossimo anno sarà finita anche la riqualificazione dell’ex Zooacquario. Quel quartiere assumerà un altro volto, anche grazie al cantiere della Cooperativa Ceramica. Nel complesso, la città a fine mandato si troverà davanti a parecchie nuove opere. E vedrà una riqualificazione diffusa".