Torna il Memorial ‘Enrico Ghini’

Festa grande a Sassoleone per la quarta edizione del Memorial ‘Enrico Ghini’. Appuntamento il prossimo 28 giugno, a partire dalle 18, al campo sportivo della frazione per una partita di calcio da non perdere. In campo, la squadra dei Veterani del Bologna Calcio allenata da Franco Colomba (nella foto), con campioni del calibro di Fabio Poli, Giuseppe Anaclerio, Marco Ballotta e tanti altri ex calciatori rossoblu, e la selezione di ‘All Stars Amici di Sassoleone’.

Un match per ricordare Enrico Ghini, uno dei personaggi più amati del paese e volontario di quella Polisportiva Sassoleone che quest’anno celebra il decimo anniversario dalla sua fondazione, scomparso in modo prematuro. L’evento, come sempre, sarà accompagnato dalle gustose delizie preparate nello stand gastronomico: tortelli, salsiccia, piadine e patate. Senza dimenticare la presenza di alcuni testimonial d’eccezione come l’ex centrocampista della Juventus Giancarlo Marocchi e il noto arrangiatore Fio Zanotti che si cimenterà al pianoforte. Ma anche il campionissimo di hand-bike, e sassoleonese doc, Davide Cortini.

La serata sarà presentata da Nearco con tanti ospiti a sorpresa. Parentesi istituzionale, per festeggiare i dieci anni di vita della polisportiva locale oggi guidata dall’instancabile presidente Lorenzo Caprara, con la sindaca Beatrice Poli ed il coordinatore delle politche sportive della Regione, Giammaria Manghi.